CAIVANO - Napoli - (Ernesto Genoni) - Poche ore fa a Caivano, provincia di Napoli, il corteo di solidarietà, lungo le strade del Parco Verde, per manifestare contro gli abusi sulle due cuginette di 10 e 12 anni. Numerosi i partecipanti con tante donne e bambini e con i rappresentanti del mondo politico e delle associazioni, guidati dal parroco, don Maurizio Patriciello in testa, che ha annunciato la visita di domani della premier Giorgia Meloni.

Un’estate in vero punteggiata da violenza contro le donne. In casi recenti anche ragazzine. La premier domani sarà a Caivano anche se le zone in cui manca da tempo la presenza dello Stato sono tante altre e non solo al Sud.

Anche qui, vedo due diversi livelli su cui operare. - così Giorgia Meloni in una nota - Se lo Stato viene percepito come distante, ci deve essere. Perciò, come primo immediato intervento, bisognerà riaprire la Palestra, i centri che fanno un lavoro importante di educazione e socializzazione. Ma non voglio anticipare troppo, sono decisioni che si prenderanno nei prossimi giorni.