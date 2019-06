Cecilia Gayle ft. Gino Latino in “L'importante è finire (Bachata)”

La cover di Mina in chiave bachata segna il ritorno della regina de “EL PAM PAM” e de “EL TIPITIPITERO”.

Un ritmo suadente ed ammaliante traina il pezzo scritto da Cristiano Malgioglio.

Cecilia Gayle, la cantante de El pam pam ed El tipitipitero torna con un brano al ritmo di bachata, sensuale, intenso, coinvolgente. Le origini della sua carriera artistica partono nel 1997 quando prende parte alle sue prime trasmissioni televisive presentando la sua versione di El talisman, canzone il cui sound era del tutto simile a quello della bachata. Questo genere musicale nasce negli anni ‘20 del secolo scorso nelle feste campesine della Repubblica Dominicana, per poi evolversi negli anni successivi dapprima a livello nazionale e poi internazionale.

Tra gli stili della bachata, quello più in voga attualmente in Europa è il cosiddetto “sensual”, che contamina proprio la reinterpretazione di Cecilia. La cantante costaricana, in questo suo singolo interamente prodotto da lei, ha voluto rendere omaggio a un classico della canzone italiana, “L’importante è Finire”, portato al successo nel 1975 da Mina con il testo di Cristiano Malgioglio. La canzone fece molto scalpore all’epoca, in quanto era una delle prime in assoluto a parlare di un amplesso, tanto da venire censurata nelle radio e nella popolarissima trasmissione Hit Parade. La grande interpretazione di Mina, però fece sì che il brano rimanesse per diciannove settimane in classifica, dieci delle quali sempre nelle prime tre posizioni.

C’è poi anche una ragione affettiva che ha spinto Cecilia a cimentarsi con questa canzone: Cristiano Malgioglio le è stato vicino agli inizi della sua carriera qui in Italia, dandole i giusti consigli e credendo sempre nel suo talento, per cui cantare la sua “L’Importante è Finire” è anche un modo per dirgli grazie.

Altre collaborazioni sono quella con l’arrangiatore Luis Javier, di Blue Sound Colombia, il quale ha contribuito a rendere il sound molto accattivante; e il featuring di Gino Latino Miami, Producer e Dj di musica latina premiato al Miami Salsa Congress per essere entrato nelle classifiche Usa.

Il videoclip ufficiale avrà come co-protagonista invece la special guest Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Il brano è distribuito da Downbridge Publishing, etichetta che da oltre quindici anni è un vero e proprio riferimento in Italia per la musica latina.

«Sono molto soddisfatta d'aver realizzato questo progetto perché è la prima volta che torno a dedicarmi completamente a me stessa coltivando la mia grande passione per la musica, dopo la fine degli studi di mio figlio». Cecilia Gayle



Etichetta: Downbridge Publishing

Radio date: 29 marzo 2019

BIO

Cecilia Gayle è la cantante italo-americana nata in Costa Rica che si definisce l’ambasciatrice della musica latinoamericana in Italia.

Il suo grande desiderio è da sempre stato quello di raccontare l’America latina e se stessa attraverso la musica. Una storia piena di emozioni che ritroviamo nelle sue canzoni fra cui ricordiamo su tutte EL PAM PAM, che nel 1998 divenne un successo mondiale portandola alla notorietà. La hit fu scelta come summer hit in Francia dalla TV francese M6 e come sigla dei Club Méditerranée in tutto il mondo, oltre che diventare sigla del programma Super su Italia 1. Da lì prese il via una lunga e bella storia di successi ed opportunità: Cecilia ottiene un grande riscontro radiofonico e televisivo, fu ospite in Italia di varie trasmissioni di punta come MAURIZIO COSTANZO SHOW, BUONA DOMENICA, SANREMO ESTATE, LA VITA IN DIRETTA, DOMENICA IN (dove nel 2000 fece parte del cast fisso con uno spazio tutto suo), ma la lista non finisce qui.

Nel 1999 arrivò poi EL TIPITIPITERO che diventò il suo secondo grande successo. Ma Cecilia Gayle non si fermò lì continuando sempre a proporre nuovi brani e balli come JINGA JINGA, AQUI, FIESTA (che fa parte dell’album “CECILIA GAYLE CANTA RAFFAELLA CARRA’’. La Carrà infatti è sempre stata nel suo periodo adolescenziale, la sua musa ispiratrice) Ma anche EL TIKITAKA, LA PIPERA, PAMPANEANDO, e tanti altri ancora. A marzo 2019 arriva il nuovo singolo “L’importante è finire”, cover del brano scritto da Cristiano Malgioglio per Mina e riproposto in chiave bachata.

