L'ultima volta che il Milan aveva subito una goleada a San Siro era il 1997. In quell'occasione la Juventus vinse per 6-1.

Oggi, però, il Milan di Pioli ha subito 5 gol dal Sassuolo... oltretutto un Sassuolo neppure tanto in salute, con un inizio 2023 avaro di soddisfazioni, con due punti nelle ultime otto giornate.

Nonostante ciò, i rossoneri hanno offerto l'ennesima prestazione scialba con prestazioni inimmaginabili da parte dei suoi "campioni", che in queste ultime gare sembrano a malapena giocatori da Serie A.

Ieri in conferenza stampa, Pioli aveva descritto così la partita:

"Abbiamo un'opportunità domenica. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto contro il Sassuolo. Siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. ... Il Sassuolo è una squadra veloce e tecnica. Dovremo essere precisi e tecnici e stare attenti alle ripartenze."

Però il Milan non è stato preciso, non è stato tecnico e non è stato neppure attento alle ripartenze... in tutti i reparti, tanto che alla fine del primo tempo perdeva già, meritatamente, 3-1. Nel secondo tempo il Sassuolo ha arrotondato portandosi sul 5-1, reso meno amaro dalla rete di Origi nel finale di gara.





Crediti immagine: twitter.com/SassuoloUS/status/1619689711517450243