Lunedì, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato che bloccare gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sia "giustificato e morale", anche se ciò dovesse causare la morte per fame di due milioni di civili.

"Portiamo aiuti perché non abbiamo scelta", ha dichiarato Smotrich durante una conferenza a Yad Binyamin ospitata dal giornale di destra Israel Hayom.

"Nell'attuale contesto globale, non possiamo gestire una guerra. Nessuno ci permetterebbe di causare la morte per fame di due milioni di civili, anche se potrebbe essere giustificato e morale, finché i nostri ostaggi non saranno restituiti. ... Oggi viviamo in una certa realtà e abbiamo bisogno di legittimità internazionale per questa guerra."

Smotrich ha affermato che vietare gli aiuti umanitari a Gaza avrebbe maggiori probabilità di ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas, rispetto all'attuale accordo di cessate il fuoco in corso di negoziazione che garantisce solo il rilascio di alcuni.

Our Minister of Finance and Minister within the Ministry of Defense, Bezalel Smotrich, in his own words:



“Nobody will allow us to let 2 million civilians die of hunger, even though it might be justified and moral until our hostages are returned.”



All the way to The Hague. https://t.co/6KhOsG8rmO