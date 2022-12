Un paio di giorni fa, Elon Musk aveva lanciato su Twitter un sondaggio dove aveva chiesto agli utenti se avrebbe dovuto o m,eno continuare a guidare l'azienda o lasciare ad altri il compito di farlo.

Il 57,5% aveva votato in favore delle sue dimissioni contro il 42,5% che invece lo voleva ancora Cleo odi Twitter. Musk aveva promesso che avrebbe rispettato il risultato qualunque fosse stato.

Nelle scorse ore, è arrivata la conferma, sempre con tweet, in cui ha dichiarato:

"Mi dimetterò da amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico. Nel frattempo continuerò ad occuparmi del software e dei server"...

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.