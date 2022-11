Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha rilasciato una dichiarazione in cui, all'apparenza, sembra chiudere a qualsiasi possibilità di rinvio per le scadenze fiscali che i club di Serie A dovranno pagare entro il prossimo dicembre:

"Rispettiamo le società che avevano bisogno della richiesta - ha detto Abodi -, ma è anche vero che queste hanno avuto tutto il tempo per adattarsi e per cercare di creare le riserve necessarie. Adesso, si assumano le proprie responsabilità, esattamente come fa tutto il sistema delle imprese".

Lo stesso ministro ha poi precisato in relazione ad un ventilato rinvio:

"Si parla soltanto di un differimento tecnico dei termini, dal 16 al 22 dicembre. Non c’è alcuna rateizzazione dei debiti per i club di Serie A, il calcio non è un mondo a parte".

Quali sono i club più in difficoltà? Secondo Calcio e Finanza, Sampdoria e Hellas Verona, seguite da Empoli, Lecce, Torino, Lazio e Udinese che però avrebbero gli strumenti per rientrare senza difficoltà.