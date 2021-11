Chi fosse in grado di fornire informazioni sul gruppo di hacker noto come DarkSide può guadagnare fino a 10 milioni di dollari. Questa è la ricompensa che il governo degli Stati Uniti ha offerto per chiunque sia in grado di fornire notizie utili alla sua identificazione.

Lo scorso maggio, DarkSide si rese responsabile di un attacco ransomware contro Colonial Pipeline, uno dei principali distributori presenti in America con un oleodotto di 5.500 miglia che garantisce la fornitura di greggio per il 45% del carburante consumato sulla costa orientale degli Stati Uniti.



La ricompensa viene offerta per informazioni che possano portare a identificare oppure localizzare coloro che guidano il gruppo di hacker.



L'attacco alla Colonial Pipeline causò per giorni seri problemi ai distributori in molti Stati della costa orientale Usa con lunghe code alle pompe da parte di molti automobilisti terrorizzati dal timore di rimanere a secco.

Alla fine Colonial Pipeline pagò un riscatto di 4,4 milioni di dollari in Bitcoin per poter di nuovo utilizzare la propria rete informatica, in modo da consentire il ritorno alla normalità nelle operazioni di distribuzione del greggio.