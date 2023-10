Dalle stelle alle stalle. Dal Napoli campione d'Italia ed irraggiungibile a una squadra di basso livello. De Laurentiis e Garcia sono riusciti in pochi mesi a distruggere o per meglio dire rompere quel magnifico giocattolo chiamato Napoli.

Dalla scelta del tecnico, il peggiore nella lista all'acquisto di giocatori per nulla conosciuti, e alla demotivazione dei campioni che c'erano. Al quasi certo addio di Osimhen, al suo contratto non rinnovato, ed il Napoli, che si appresta a giocare, sabato 21 Ottobre, contro il Verona, si trova già, nell'ultimissima spiaggia, privo tra l'altro del suo bomber principe ossia il nigeriano, infortunato e fuori dai giochi fino a fine novembre.

Garcia, secondo quelle che sono le intenzioni sempre più bislacche del Presidente mercenario, non si tocca. Ma intanto, tutti sanno, che l'intera squadra gli rema contro. Grande sciocchezza, non esonerarlo. Non togliere dal suo incarico un tecnico vecchio ed obsoleto, fuori dal calcio che conta da svariati anni.

Ancora una volta De Laurentiis non ci ha visto giusto. Dato che per sua stessa ammissione di calcio non capisce nulla. Capirà forse quando i tifosi insorgeranno e allora si ritornerà ai vecchi brutti tempi. Come se non bastasse questo squallore attuale.

Ad maiora