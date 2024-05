Nella suggestiva cornice de "La Libreria" a Varcaturo, il romanzo "Passioni Senza Fine" edito da Olisterno editore ha tenuto incollati i lettori alla pagina, mentre il suo autore, Giuseppe Cossentino, ha rapito l'attenzione di un numeroso pubblico affamato di emozioni e intrighi.

L'evento, è stato un successo travolgente. Tra i relatori, il rinomato giornalista Giuseppe Nappa e Angela Feluca hanno tessuto le lodi di questo romanzo, lodandone la profondità emotiva e la maestria narrativa.

Ma il culmine della serata è stato l'intervento straordinario di Sasà Trapanese, noto attore teatrale e cinematografico, il quale ha dato voce ai personaggi con una tale intensità da trasportare il pubblico direttamente nelle pagine del libro. Con la sua interpretazione magistrale, Trapanese ha reso vive le passioni, gli intrighi e le tensioni che permeano il mondo creato da Cossentino.

"Passioni Senza Fine" non è solo un romanzo, ma un'esperienza sensoriale che affonda le sue radici nell'omonimo e celebre radiodramma web. La sua trasposizione letteraria è stata accolta con entusiasmo, confermando il talento indiscusso di Cossentino nel tessere trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

Il pubblico presente ha risposto con fervore, dimostrando di essere stato catturato dall'incanto di questo romanzo. L'atmosfera vibrante e carica di emozioni ha reso l'evento indimenticabile, segnando un trionfo per la letteratura locale e per l'arte della narrazione.

"Passioni Senza Fine" di Giuseppe Cossentino si conferma dunque non solo come un successo editoriale, ma come un capolavoro capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano, lasciando un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei lettori.