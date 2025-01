Una rivoluzione culturale quella di SACE, prima a farlo in Italia, con il benessere del personale come pilastro e il raggiungimento degli obiettivi, e non il tempo, come nuova misura per calcolare la produttività. L’uso dell’IA ha permesso ai dipendenti di gestire l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, tra smart working e settimana lavorativa corta.



SACE: un aumento del benessere delle persone per un incremento della produttività

Il nuovo obiettivo per SACE, Gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato quello di incrementare la produttività tramite il benessere delle persone. Il nuovo Piano Industriale “Insieme2025” ha ridefinito la cultura del Gruppo per sfruttare le possibilità di sviluppo e trasformazione del contesto digitale. Flex4future è la nuova organizzazione del lavoro di SACE, che prevede una redistribuzione del carico lavorativo con smartworking e settimana lavorativa di quattro giorni. Questa trasformazione è stata resa possibile grazie all’implementazione dell’IA, che ha ottimizzato i processi e concesso più tempo libero per la vita privata ai dipendenti. Dopo quasi un anno di questa iniziativa, il benessere del personale è aumentato, come anche la produttività: le operazioni per ore lavorate sono incrementate del 23%. Il Gruppo si è riorganizzato seguendo questi principi: gestione del lavoro, automazione, organizzazione più agile e uso della tecnologia. Il nuovo piano industriale ha investito 111 miliardi per le PMI, per questo motivo le ambizioni di SACE sono cresciute e hanno richiesto una trasformazione, mettendo le persone al centro del modello di business.



La rivoluzione culturale di SACE

SACE crede fortemente che un incremento del benessere dei dipendenti possa accrescere la produttività, tramite una gestione dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa, in cui ognuno ha la responsabilità di organizzare il proprio carico di lavoro in base alle esigenze personali. Una rivoluzione culturale, intenta a sradicare il vecchio sistema che misura la produttività in tempo: l’aspetto portante è la capacità di raggiungere gli obiettivi. Inoltre, è stato stimato che l’uso di strumenti di IA, come Copilot di Microsoft, abbia fatto risparmiare circa 12 ore di lavoro ad ogni persona. Con l’eliminazione delle funzioni ripetitive, ogni team può gestire le attività da svolgere, scegliendo se optare o meno per la settimana corta e il numero di giorni di smartworking. Una trasformazione che sarà graduale e richiederà tempo per radicarsi, ma SACE ha intenzione di continuare a investire in fiducia, trasparenza, collaborazione, inclusività e sperimentazione. Si tratta del primo Gruppo in Italia a introdurre una rivoluzione culturale aziendale del genere, ponendo le basi per l’organizzazione imprenditoriale del futuro.