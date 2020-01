Venerdì scorso, il 17 gennaio, gli operatori di SOS Mediterranee hanno tratto in salvo a 35 miglia marittime dalle coste libiche, portandole a bordo della Ocean Viking, 39 persone - tra cui 5 donne - che si trovavano su una barca di legno alla deriva nel Mediterraneo Centrale, di notte, con acque agitate dal forte vento e con onde che superavano i due metri.

Quelle persone sono adesso in attesa di un porto sicuro.

Il salvataggio ha avuto anche una coda amaramente comica. Infatti, le autorità marittime libiche hanno contattato la Ocean Viking, assegnandole Tripoli come porto sicuro, mentre in Libia è in corso una guerra civile!