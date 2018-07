Samuele Sartini - "It will shine" spinge forte... E presto un dj set al Jimmy'z Montecarlo

Come ha raccontato in una recente intervista, il dj producer marchigiano Samuele Sartini si sente un privilegiato. "Oggi riuscire a vivere di musica è davvero un privilegio. Provo a godermi ogni singolo vantaggio della mia professione, ma se devo citartene una direi che è magico il contatto con il dancefloor, riuscire a far divertire le persone è la cosa che mi da più soddisfazione", ha raccontato. Sempre sorridente, sempre pronto ad ascoltare chiunque prima e dopo essere salito in console, quando è di fronte al suo pubblico Samuele spinge forte sul groove... a modo suo. Ad esempio, nei suoi dj set non mancano mai riferimenti alla house e grandi melodie. "Avere personalità, distinguersi in console, soprattutto nell'espressione musicale in ogni singolo dj set. Questo richiede tanto lavoro e dedizione", spiega. "Bisogna sempre cercare la propria strada ed una volta trovata perseguirla, ignorando le mode del momento." Ecco come è nata "It will shine", brano che ha prodotto con Dr.Space e che Iossa ha interpretato in modo così coinvolgente. Ad agosto 2018 farà ballare come sempre tanti club e pure il Jimmy'z di Montecarlo. A fine luglio, venerdì 27, si esibisce a La Via delle Spezie (Reggio Emilia), mentre sabato 28 è all'Astragalo di Castiglioncello. Riguardo a quest'ultima esibizione, che avviene in quello che è uno dei più scenografici club italiani Samuele racconta: "Torno ad esibirmi in una cornice davvero stupenda. Il club è a picco sul mare ed è davvero un luogo unico".



Samuele Sartini & Dr. Space - It will shine (feat. Iossa)

https://open.spotify.com/album/7JE1gyVEc0tlWWY2SaRA6u?si=M84fxtaTTNyUR8JKAphdiw

www.facebook.com/djsamuelesartini/

www.instagram.com/djsamuelesartini/

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. Marchigiano, è nato a Chiaravalle (AN) e risiede a Monte San Vito. Nell'estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest in costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti ("When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, è stata trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come "Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera). E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg - "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson. A maggio 2018 esce invece Samuele Sartini & Dr. Space - It will shine (feat. Iossa).