L'Associazione Culturale “Emisfero Destro” con il patrocinio del Comune di Fucecchio indice la prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Maestro Antonio Cino” articolato nelle seguenti sezioni:



Sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero

Sezione B – Poesia inedita





BANDO DI PARTECIPAZIONE



Art.1 – Partecipanti

• Al concorso sono ammessi Autori di nazionalità italiana e stranieri;

• Autori minorenni con autorizzazione di chi esercita la patria potestà;

• Autori anche residenti all’Estero.

Ogni Autore può partecipare a una o a entrambe le sezioni.



Art. 2 – Modalità

Sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero (qualsiasi genere: (fantasy, giallo, favola, fiaba, sentimentale, horror, poliziesco, storico ecc.).

La lunghezza del racconto va da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cartelle.

Per cartella si intende un testo della lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi (il numero di caratteri andrà quindi da un minimo di 7200 ad un massimo di 18000 battute, spazi inclusi).



Sezione B – Poesia inedita

Per il settore poesia la lunghezza massima dell’Opera deve essere massimo di 30 righe.



Art. 3 – Invio delle Opere

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24.00 del 15 SETTEMBRE a mezzo posta elettronica all’indirizzo: emisferoconcorsi@gmail.com specificando nell’oggetto: “Premio Letterario Nazionale Maestro Antonio Cino” e la sezione di partecipazione.

Inviare una copia dell’Opera (formato Word o PDF) contrassegnata dal titolo, la sezione di appartenenza e i seguenti dati: nome e cognome dell’Autore, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo mail e recapito telefonico, unito a una breve biografia Autore.

Si ricorda di allegare la copia del modulo di iscrizione e la distinta di versamento.



Art. 4 – Quota di partecipazione

A sostegno delle spese di segreteria e organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione di euro 20 (venti) per ciascuna opera.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:

IT 35 N 01030 71160 000001775744 intestato a: Associazione culturale Emisfero Destro.

Causale: “Quota iscrizione al Premio Letterario Nazionale Maestro Antonio Cino”.



Art. 5 – Premi

Primo classificato sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero.

Targa artistica personalizzata e uno dei quadri del Maestro.



Primo classificato sezione B – Poesia inedita.

Targa artistica personalizzata e uno dei quadri del Maestro.



Secondo Classificato sezione A – Racconti brevi inediti a tema libero.

Targa artistica personalizzata e uno dei libri del Maestro.



Secondo Classificato sezione B – Poesia inedita.

Targa artistica personalizzata e uno dei libri del Maestro



§§§



I migliori racconti e poesie saranno selezionati e pubblicati all’interno di un antologia edizioni Nonara’ insieme alle Opere dei vincitori.



Art. 7 – Proclamazione vincitori e cerimonia di premiazione

La proclamazione dei vincitori e i nominativi degli Autori selezionati per la pubblicazione dell’Antologia, avverrà entro la fine di ottobre. I risultati saranno resi noti sul sito dell’Associazione e sia i vincitori che gli Autori selezionati per la pubblicazione, verranno contattati personalmente per i dettagli della cerimonia di premiazione - che avverrà in data 9 novembre 2019 dalle ore 17.30 - oltre alla comunicazione e definizione dettagli contratto di edizione.



In occasione le Opere vincitrici saranno lette e interpretate.



Si ricorda: i premi dovranno essere ritirati dai vincitori o tramite delega da altro soggetto.

Non saranno inviati né i premi né le targhe a mezzo posta.



Art. 8 – Valutazione Opere

Le Opere saranno valutate in forma rigorosamente anonima. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. I nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data di proclamazione dei vincitori.



Art. 9 – Dichiarazione Paternità Opera

Ogni Autore dichiara la paternità e l’originalità delle Opere inviate e del loro contenuto.

Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti dell'opera e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge.



Art. 10 – Conclusioni

Le Opere non verranno restituite e in base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio.



Scarica il modulo per l'iscrizione: www.emisferodestro.org/concorsi



Per maggiori informazioni:

Associazione Culturale Emisfero Destro

Mail: associazione@emisferodestro.org

Sito web: www.emisferodestro.org