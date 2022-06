Un brano pop-rock sulla ricerca dell'amore totalizzante

"La nona meraviglia” racconta di una storia d’amore in modo semplice, ma incisivo. Nasce dall’affermazione “accettiamo l’amore che crediamo di meritare” presente nel film “Noi siamo infinito”, che fin da subito ha colpito l'artista per la sua profondità.

«Tante volte pensiamo di non meritare il meglio, di non meritare qualcuno che ci ami per quello che siamo. Eppure, solo vivendo una relazione vera e sana possiamo completarci e diventare davvero perfetti, scoprendo la meraviglia che c’è in noi e nell’altro.» Emanuele Conte

L'artista unisce sapientemente la tradizione cantautorale italiana con un rock che ricorda Bryan Adams, senza dimenticare l’elettronica di oggi, che ritroviamo nel linguaggio musicale e poetico delle strofe e poi in quello esplosivo del ritornello.

Il brano vanta già una storia importante: presentata ad Area Sanremo 2021 rientra tra le canzoni vincitrici del concorso e pochi mesi dopo viene scelta tra le canzoni in rotazione per la maratona dell’Earth Day trasmessa su RAI Play.



Radiodate: 24 giugno 2022

BIO

Emanuele Conte è un cantautore italiano esplosivo, sensibile, positivo. Il desiderio di vivere in modo profondo la realtà lo porta a fermarsi di fronte alle esperienze di chi lo circonda. Crede nei legami forti e profondi che costruisce valorizzando le persone e le loro storie, anche attraverso la sua musica. Il suo stile vocale pop-rock italiano si traduce in brani dalle sonorità pop-elettronico con punte più acustiche, quasi country.

La costruzione melodica e poetica è ispirata a Lucio Dalla e Niccolò Fabi, strizzando l’occhio al pop e alle sonorità internazionali di Harry Styles. Con la sua musica vuole riscoprire la bellezza di ciascuno di noi attraverso emozioni forti, dirette, che facciano riflettere e scuotere gli animi, coniugando la riflessione in un contesto di festa.

