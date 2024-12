Celebrata anche a Messina la “Giornata Mondiale della Disabilità” grazie al progetto di inclusione sportiva e sociale “Giocando si fa squadra”, promosso dalla Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, le Federazioni e gli Enti di promozione.

Nella palestra della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione superiore “Verona – Trento” di Messina si è svolta la cerimonia di premiazione di tutti i protagonisti dell’iniziativa, che ha coinvolto ben nove istituti scolastici superiori grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti referenti e degli studenti partecipanti.

A porgere i saluti del Sindaco metropolitano Federico Basile, assente per precedenti impegni istituzionali, è stato il Dirigente della VII Direzione dell’Ente Anna Maria Tripodo, che ha voluto ringraziare l’ex Provveditore Stello Vadalà e il suo successore Leon Zingales per l’importante supporto fornito nella realizzazione dell’evento, la Fondazione “Horcinus Orca” e i suoi rappresentanti Gaetano Giunta e Giacomo Farina per aver ospitato i ragazzi durante la gara di orienteering e la professoressa Angela Verso. Un saluto a tutti i partecipanti è stato portato dalla Dirigente Simonetta Di Prima del “Verona Trento”.

Prima della premiazione è stato proiettato un video, realizzato dal professore Franco Cirino e dagli studenti George Agrillo, Antonino Altieri e Marco Caporlingua del “Verona Trento”, che ha raccolto le emozionanti esperienze dei ragazzi impegnati nelle quattro discipline sportive di orienteering, baskin, sitting volley e tiro con l’arco.

A ricevere l’attestato di riconoscimento sono stati i rappresentanti delle Federazioni e degli Enti di promozione, in rappresentanza del Provveditorato agli Studi di Messina Vincenza Collorà, referente territoriale per l’educazione fisica e sportiva e i dirigenti scolastici e i docenti referenti dei nove istituti coinvolti nel progetto: Archimede, Seguenza, Maurolico, La Farina – Basile, Caio Duilio, Verona – Trento, Minutoli, Bisazza e Jaci. Al termine, a tutti gli studenti protagonisti dei tornei, sono state distribuite le medaglie ricordo dell’evento.