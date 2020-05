Scade tra pochi il giorni, il 30 maggio, il temine per le scuole che desiderano candidarsi alla settima edizione del programma GIRLS CODE IT BETTER (www.girlscodeitbetter.it), l’iniziativa ideata e sviluppata da Officina Futuro Fondazione MAW per avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo grado attraverso laboratori di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione digitale.

I laboratori sono gratuiti e nell’anno scolastico in chiusura l’iniziativa hanno visto coinvolti oltre 35 istituti italiani distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise e Puglia.



PER CANDIDARSI per l'anno scolastico 2020-2021:

Visitare il sito www.girlscodeitbetter.it e richiamare la pagina Candida la tua scuola.