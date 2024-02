Gherardo Barù Gaetani, noto anche come Barù, è un vero poliedrico nel campo del cibo e del vino. Grazie alla sua presenza costante sui social media come food and wine blogger e autore, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di buona cucina e vino.

Recentemente, Barù ha sorpreso tutti presentando una rubrica sui social media chiamata "SPUNTINI- Svuota frigo". È possibile seguirla su TikTok o su Instagram. Questo è un modo nuovo, ironico e molto creativo di presentare ricette gustose utilizzando ingredienti avanzati. Ora aspettiamo di vedere quali altri spuntini presenterà.

Insieme al suo grande amico Fede Diddi, premiato come Miglior Bartender d'Italia da Blue Blazer e proprietario de Il Sal8 Bar Agricolo, Barù presenta anche la rubrica "Dietro il Bancone - Svuota Cantine". In questa rubrica utilizzano ingredienti di recupero e creano cocktail insoliti shakerati da una profonda complicità tra loro.

La sua eccletticità lo ha portato anche a fare apparizioni televisive, ma i suoi fan si chiedono quando lo vedranno nuovamente sul piccolo schermo, in un programma tutto suo, un cooking show condotto con la sua schiettezza ed eleganza che lo contraddistinguono.

Barù ha annunciato su Instagram una nuova avventura: "Braci by Barù - Snow Edition" a Cortina. Questo evento promette di essere un'esperienza unica, in cui Barù metterà in mostra le sue abilità di grigliatore e presenterà piatti succulenti cotti sulla brace.

Nel frattempo, Barù si è dedicato alla scrittura diventando autore e ha pubblicato un libro molto interessante sul barbecue, intitolato "Braci. Barbecue per tutti", edito da Mondadori. Questo dimostra la vasta conoscenza che possiede nel mondo dei barbecue e dei vini.

La sua presenza come critico su Alfredo, il magazine di food, drink e lifestyle di Rolling Stones Italia, conferma il suo valore nel settore.

Considerando l'impegno di Barù nel diffondere la cultura del bere bene, sarebbe interessante vedere realizzato un format adatto alle persone comuni che non hanno grandi conoscenze in materia. Un programma televisivo o una serie di video online che fornisca informazioni di base sui diversi tipi di vini e liquori, sulla loro produzione e su come degustarli correttamente sarebbe davvero utile per imparare qualcosa di nuovo.

Inoltre, coinvolgere esperti del settore per fornire consigli e rispondere alle domande del pubblico creerebbe un'atmosfera interattiva e inclusiva, rendendo il format accessibile a tutti. In questo modo, Barù potrebbe condividere la sua passione e approfondita conoscenza, permettendo a sempre più persone di apprezzare al meglio la cultura del vino e dei liquori.

Nell'attesa di scoprire cosa riserva il futuro a Gherardo Barù Gaetani, possiamo sicuramente dire che le sue doti e competenze nel mondo del cibo e del vino sono davvero ammirevoli. La sua presenza sui social media e la sua capacità di creare piatti e cocktail originali lo faranno sicuramente distinguere nel panorama della ristorazione italiana.