Il livello del giornalismo italiano è ormai precipitato a picco negli ultimi anni, e la 'strana storia' della bidella che farebbe la spola Napoli-Milano in Frecciarossa perché vittima degli affitti troppo cari nella città lombarda ne è un chiaro esempio.

Di fronte a tutti i giornali e siti che hanno abboccato alla storia, vale la pena citarne tre che, con un minimo di logica più che di professionalità, l'hanno messa in dubbio: "L'Urlo", "Milano Città Stato" e "Trend Online". Va a loro il merito di avere rimesso le cose in ordine di fronte agli 'spacciatori' di notizie.

La vicenda della bidella napoletana è un piccolo esempio della totale ignoranza che alberga nel mondo di un giornalismo italiano che, quando è attaccato (spesso giustamente) strilla al complotto e al sovvertimento dell'ordine costituito e che troppe volte diventa servo e 'longa manus' di quello stesso potere, dalle vicende legate alle restrizioni sul Covid alle giustificazioni sul sostegno alla guerra in Ucraina a fianco di Kiev.