Virgil Asoltanei, un uomo di 47 anni originario della Romania ma residente in Italia da oltre due decenni, ha vissuto un'esperienza straordinaria di guarigione e rinascita dopo aver affrontato una grave forma di tumore. Attraverso quattro interventi chirurgici e numerosi cicli di chemioterapia, ha lottato con coraggio e determinazione, trovando nel suo percorso la forza di trasformare la sua esperienza in una fonte di ispirazione per gli altri.

Deciso a mettere a frutto la sua seconda possibilità, ha abbracciato la passione per il cinema, diventando produttore e attore del film "Leon il Legionario".

Questa pellicola, girata in varie località tra Montalto di Castro, Montalto Marina, Cellere e Canino, non solo rappresenta la sua storia personale di resilienza, ma si traduce anche in un gesto di generosità, poiché i proventi del film saranno destinati in beneficenza per coloro che, come lui, stanno affrontando momenti difficili.

Il film "Leon il Legionario" non è solo un'opera cinematografica, ma un viaggio emotivo che esplora temi universali come il coraggio, la fiducia in sé stessi e in Dio, e il valore della famiglia. Virgil ha dimostrato una determinazione straordinaria nel realizzare questo progetto, coinvolgendo amici e familiari nella scrittura del copione e nella produzione del film.

La sua storia di rinascita e impegno verso la beneficenza ha già raggiunto un vasto pubblico, con la trasmissione del film su diverse piattaforme televisive e la preparazione del sequel "Leon il Legionario 2" previsto per il 2024.

Con un cast composto da oltre 50 talentuosi attori, tra cui personalità di spicco come Adrian Chiriac e Giovanni Esposito, il film promette di continuare a ispirare e sensibilizzare sulle sfide e le vittorie che accompagnano il percorso della vita.