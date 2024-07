Si è concluso, tra gli applausi del pubblico, di Viareggio, Il Luogo Del Pensiero, la manifestazione realizzata da Fondazione Gaber, con il Comune di Viareggio, che ha raccontato, al pubblico, lo straordinario lavoro di Giorgio Gaber, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale.

Cinque importanti iniziative impreziosite dalla presenza di alcuni importanti protagonisti del mondo dello spettacolo. Hanno calcato il palco di Piazza Mazzini Gioele Dix, con lo spettacolo “Ma Per Fortuna Che C’era Il Gaber”, Luca Bizzarri che ha portato, sul palco, il suo teatro di evocazione ispirato all’esperienza gaberiana, e Gian Piero Alloisio con “Le Spiagge Di Notte”, lo speciale tributo che, da sempre, ha caratterizzato il Festival Gaber, in Versilia. L’edizione 2024 è stata, poi, arricchita dalla proiezione del docufilm “Io, Noi E Gaber”, per la regia di Riccardo Milani, e dal concorso di scrittura per Teatro - Canzone “Il Luogo Del Pensiero” - nella cornice del premio Viareggio Rèpaci - vinto dal lucchese Matteo Paoli.

L'evento ha registrato una partecipazione entusiasta, con una platea sempre gremita, che ha assistito agli spettacoli, in cartellone, celebrando il genio libero di Giorgio Gaber, le sue indimenticabili parole, la sua personalità, ancora oggi, viva e attuale. Un vero e proprio “fatto culturale” che ha acceso i riflettori sull’importanza del pensiero di uno degli artisti e intellettuali più importanti del nostro secolo.