L'Occhiale DStyle conquista la televisione internazionale

Dstyle sulla TV internazionale! Domenico Auriemma, mister D-Style e i suoi occhiali luxury artigianali in voga tra i vip hanno riscosso un grande successo alla Fashion Week di Dubai.

La passione ed il talento non si comprano e Auriemma ne è la dimostrazione ed è riuscito a rendere il suo brand ammirato e vezzeggiato a livello internazionale portando un prodotto totalmente made in italy sulle vette del mondo.

Il successo è evidente e l'umiltà di Domenico lo rende un'artista dell'occhiale degno di nota e le sorprese non finiscono per l'ottico vip più amato infatti è stato protagonista anche un programma tv a Dubai. Insomma, ancora grandi risultati e soddisfazione per Domenico ed il suo brand davvero di alto livello.

Ci sarà dunque anche Dstyle in Hi Dubai, il format tradotto in 6 lingue , una serie TV dedicata alle donne che raggiungono Dubai. Condividono il loro successo , la voglia di vivere , l'amore per gli Emirati Arabi.

E' prodotto da Benedetta Paravia e dagli studenti della Zayed University ed è in onda su Dubai One oltre che seguibile in streaming e sui social . Dstyle sempre più internazionale e top!