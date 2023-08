Il 31 agosto 2023 la San Polo Art Gallery in Salizada San Polo a Venezia ospita un Party in red (con dress code 'rosso') per festeggiare gli 80 anni della Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia che si apre nello stesso giorno alla Biennale Cinema al Lido. Per l'occasione l'eclettica designer Elena Gullace ha fatto arrivare dalla Alberto Damian Gallery di Treviso 5 scatti iconici firmati Ron Galella, il famosissimo paparazzo delle star americane, scomparso un anno fa. Sono ritratti di miti del cinema come Robert Redford e Steve Mc Queen, ma anche di cantanti che hanno amato comparire sul grande schermo come Mick Jagger e Elvis Presley. Ron Galella si appostava per ore per catturare le espressioni più intense di Jacqueline Kennedy o John Lennon, anche loro presenti in questa capsule di preziose immagini, collezionate in tutto il mondo.

La serata vede la presenza come guest dell'attore e produttore Gualtiero Ribelle Mario Grigato, che interpreta il Mago dell'Aria nel nuovo film di Isabelle Adriani "Il Giardino delle Fate" che sarà presentato l'8 settembre prossimo al Lido di Venezia. Grigato parlerà della New York negli anni d'oro della Pop Prt, che egli visse con su padre Alessandro, famoso stilista mantovano che frequentava Frank Sinatra, Andy Warhol e Elio Fiorucci.

San Polo Art Gallery, che da settembre 2023 proporrà presentazioni di libri, conferenze, momenti musicali, performance ospita la mostra permanente dei cronorama del fotografo Max Farina, le sculture pop in marmo di Beppe Borella, le preziose gondole in vetro di murano di Luca Cavalca e le murrine di Sara Forte.