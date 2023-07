Il titolo è tutto un programma, questo racconto sarà un assist per aprire determinati argomenti, soprattutto immaginando sempre con le mie idee alcuni probabili cambiamenti che darebbero un'altra visione dell'industia, dell'economia, della qualità di vita e dei luoghi, sperando di alleggerirvi dal carico di questi ultimi eventi. Vari gli argomenti da affrontare e stavolta lo faremo con l'ausilio dell'immaginazione che prende in prestito i personaggi di un cult degli anni 80, il noto film che meritava un quarto capitolo fino ad oggi mai nemmeno immaginato.



Notizie dal Futuro - Trama

Marty oggi è un cinquantenne italiano ex imprenditore che si trova a fare i conti con precariato, mutuo, tasse e disservizi. Divorziato con un solo figlio (youtuber che frequenta ancora la scuola) e 2 cani, da grande vorrebbe aprire una sua linea di gadget tecnologici, partecipa a numerosi concorsi per un posto fisso ma con scarsi risultati. Ricorda di aver vissuto bei tempi nel passato e altri episodi connessi al futuro tramite il notissimo professor Brown. Dopo una sosta di circa 33 anni dal suo ultimo viaggio nel tempo, soffre di incubi ricorrenti. Il suo è un presente molto tensivo e pieno d'incertezze, eppure questo non era quel futuro in cui si cimentò con Doc, dopo svariati tentativi di guarigione (e qui ci saranno personaggi nuovi). Molte perplessità lo inducono a pensare che qualcosa sia andato storto. Una mattina si sveglia e trova un giornale che proviene dal Futuro.





La Vita del Professor Brown

Doc ormai vicino agli 80, pensionato a cui vengono sottratte prestazioni sanitarie e non solo, con 3 figli a carico e ben 6 nipoti, è stato costretto a vendere le sue invenzioni a delle multinazionali per riparare a delle fesserie commesse dai figli, uno di questi era anche un promotore di trading on line per un'azienda che non operava proprio regolarmente ed è finito dietro le sbarre. Doc vede già i suoi prossimi anni vicino ad una fine non proprio tranquilla: è malato, stanco, ha tanta pazienza, ma quando sclera arrivano le forze dell'ordine e finisce sui giornali. Ormai nel suo quartiere lo danno per un Pazzo sano di Mente.

Cosa si fa?

I nostri protagonisti si sentivano periodicamente, stavolta però bisogna trovare un modo per avventurarsi di nuovo nel futuro. Tra situazioni rocambolesche e poco legali proveranno a cambiare qualcosa che nel presente non va.

Al raggiungimento dei 100 voti, la prima puntata sarà pubblicata. Vi aspetto!!!

Grazie per la Lettura.