videoclip: https://youtu.be/A7To3mMP-0U

Emanuele Fanti torna in radio con il singolo “Nodi sopra al filo” (Etichetta SanLucaSound), un testo che parla di quanto l'essere umano in generale sia come una foglia al ramo di un albero nonostante il suo incorreggibile modo di fare, di trattare e di approfittare di chi gli sta intorno.

-Ho ricercato questa similitudine del filo immaginandolo come la vita -spiega l’artista- le persone come nodi sospesi ma al tempo stesso legati ad esso, il concetto è un po' questo “l'umano non è nulla davanti alla vita, davanti alla natura... è artefice del proprio destino, libero di scegliere nel bene e nel male sapendo che ogni azione ha una conseguenza ma comunque sarà sempre soggetto a qualcosa più grande di lui, qualcosa di incontrollabile”-

BIOGRAFIA

Emanuele Fanti, classe 1997, fin da bambino inizia a coltivare la passione per il canto, così entra a far parte del coro della parrocchia del paese dove è cresciuto. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e contemporaneamente, inizia a seguire lezioni di canto. Mese dopo mese comprende quanto la passione che aveva sin dall’infanzia sia intensa anche in età adulta, tanto che inseguirà il proprio sogno nel cassetto: diventare un cantautore. Partecipa a diversi concorsi locali e nello stesso periodo scrive anche i suoi primi testi. Nel 2022 entra a far parte della SanLucaSound – etichetta discografica bolognese capitanata da Manuel Auteri e Renato Droghetti – con la quale inizia una collaborazione musicale. Nel 2023 pubblica il suo primo album dal titolo “Rari equivoci” e partecipa alle selezioni di Sanremo giovani con il brano “Tra la notte e il sole” che segnerà la chiusura di un percorso stilistico orientandosi verso la sperimentazione di uno nuovo, caratterizzato da un sound pop-dance con sonorità elettroniche.