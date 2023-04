Giuseppe Cossentino, sceneggiatore e regista tra le star de "La Festa dei Sogni a Nola. Il 25 aprile a Nola "La Festa dei sogni", con la Hollywood Animazione, un’intera giornata che racchiude arte, cultura, moda, sport e spettacolo.

Tra i tanti ospiti presenti durante la giornata ci sarà anche l'autore, sceneggiatore e regista , Giuseppe Cossentino che da anni in qualità di professionista del settore si occupa attraverso scrittura e regia, di diversi progetti a sfondo sociale tra radio, tv, web, teatro e cinema Negli anni per i suoi progetti a carattere sociale è diventato una vera celebrità vincendo anche numerosi premi. E' noto soprattutto per essere l'autore di " Passioni senza fine", un'operazione culturale del recupero del radiodramma italiano del quale sono state prodotte tantissime puntate per internet, passato anche in radio. Per questo progetto Cossentino ha vinto gli Oscar italiani del web per tanti anni.

Ultimamente in concorso con tre cortometraggi al David Di Donatello 2023 ed in libreria con il volume " L'Uomo Elastico" del quale è autore insieme all'attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino, protagonista della storia.

Giuseppe Cossentino afferma: " Parleremo di sogni durante questa grande manifestazione in una delle piazze principali di Nola, città che ha dato i natali al filosofo Giordano Bruno.

Credo che al giorno d'oggi sia importante sognare, ognuno di noi ha un sogno diverso, i sogni aiutano a vivere. In questo periodo di incertezza e dopo anni di Pandemia abbiamo proprio bisogno di sognare. Vi parlerò dei progetti " Elastic Heart" e " L'Uomo Elastico, corto e libro, due progetti che ho condiviso con l'attore e personaggio tv Nunzio Bellino che ci hanno permesso di sfilare sul famoso Red Carpet di Venezia durante il Festival del Cinema.

Un appuntamento immancabile quindi con La Festa dei Sogni a Nola con la Hollywood Animazione, agenzia di animazione ed eventi nata dall’idea di Gennaro Spizuoco che, in occasione del suo 16esimo anniversario propone per il prossimo 25 Aprile un’intera giornata che racchiude arte, cultura, moda, sport e spettacolo.Sarà un evento davvero imperdibile ed unico organizzata in collaborazione con la M4 Associati.“La Festa Dei Sogni” incentiva a credere sempre nei propri sogni attraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli di vari professionisti dello spettacolo che si alterneranno da mattina a sera sul palco.

Confermata la presenza di Giuseppe Cossentino, con lui tantissimi altri personaggi famosi, artisti, vip ed importanti nomi dello spettacolo, sia campani che nazionali.

La Festa dei Sogni è un meraviglioso evento che ha come obiettivo quello di coinvolgere le persone di ogni età nella ricerca costante dei propri sogni affinché, con tenacia e costanza, possano questi realizzarsi. Un interessante format che prevede un intenso programma: al mattino giornata dedicata ai bambini con gonfiabili, attività sportive e ludiche, animazione, spettacoli, con la possibilità di estendere l’invito ad asili privati e pubblici del territorio, scuole calcio e palestre.

Nel pomeriggio esibizioni di scuole di ballo, accademie di canto, sfilate di moda, cabarettisti e musicisti; in serata ospiti campani o nazionali di richiamo si esibiranno dopo aver raccontato la loro storia. L’evento si terrà in a Piazza Duomo, la principale della città di Nola che presenta due facciate architettoniche contrapposte di interessante veduta, il Duomo ed il Palazzo di Città. Affianca la chiesa il campanile, la cui costruzione risale al XII secolo; nei due campanili laterali sono collocate le statue dei due principali santi di Nola: San Felice e San Paolino.

La piazza è anche il centro di maggiore interesse nella Festa dei Gigli perché si riuniscono tutti gli Obelischi per la benedizione del Vescovo. Insomma una location a cielo aperto per un evento unico di aggregazione e spettacolo pronto a trasformarsi in uno show senza precedenti. Un evento così grande e’ possibile soprattutto grazie ai generosi e attivissimi partner: Ztech,PicanoRent, F.lli del Piano, Zanussi Ag. Cavaliere - Napoli, Delice, Giò Ice, Mondadori Nola, Conad - Nola superstore, M.J.Car, BCD Immofin srl, Core Restaurant, Verdino Mondo Casa, Mancars, Ninnoli & Nannoli, Youdrive - automobili Nola , Hotel dei Platani, Made Model, Fiori di Gianca , Alberta Greco wedding , Liberata ballon art.

E si ringrazia ovviamente il Comune di Nola col Sindaco e l’assessorato alle attività produttive , che hanno ospitato anche la conferenza stampa di presentazione nella sala consigliare. Per i giornalisti sarà possibile naturalmente accreditarsi .



