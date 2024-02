Il 17 febbraio, a grandissima richiesta, raddoppia l’appuntamento con il Maestro Diego Basso e il suo “Omaggio A Ennio Morricone”, al Teatro Salieri di Legnago. Primo concerto, ore 17.00, secondo concerto ore 21.00 - Sold Out. I biglietti, per il concerto, delle ore 17.00, sono disponibili su https://www.boxol.it/TeatroSalieri/it/event/omaggio-a-ennio-morricone-teatro-salieri-legnago/501909.

Sul palco, si esibiranno i 40 elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso, per rendere omaggio al genio di Ennio Morricone, ripercorrendo, accompagnati da video proiezioni, le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema.

Il progetto musicale "Omaggio A Ennio Morricone" è nato nel 2004, da un’idea del Maestro Basso che, vent' anni dopo, ritorna alle sue radici, presentandone una versione esclusivamente sinfonica. I brani, proposti, sono radicati nella memoria collettiva, tanto quanto le scene dei film che le musiche di Ennio Morricone hanno reso celebri, spaziando dalla lunga e incomparabile collaborazione del compositore con Sergio Leone, che ha contribuito a ridefinire il genere western, attraverso le sue partiture iconiche, fino alla sua produzione cinematografica più recente. Le opere, di Morricone, rappresentano un autentico vocabolario di suggestioni, capace di trasmettere emozioni e atmosfere uniche.

L'esecuzione musicale sarà arricchita dalla proiezione delle scene dei film, aggiungendo un elemento visivo che si integra, perfettamente, con la musica e, offrendo, così, al pubblico un'esperienza completa e coinvolgente, in un omaggio al contributo significativo di Ennio Morricone e alla storia della musica per il cinema.

«La scelta, di quali scene dei film proiettare, è un lavoro che prosegue da anni – afferma il Maestro Diego Basso – Non ci siamo limitati ad un mero trailer. Abbiamo lavorato su 14 film e 22 brani. Le immagini sono state scelte, tenendo conto del fraseggio musicale e del minutaggio della musica, con l’obiettivo di portare lo spettatore a sperimentare la storia raccontata nel film, nella sua totalità».

L’evento, promosso dal Comune di Legnago, in collaborazione con il Teatro Salieri di Legnago, è prodotto da AVA Sound Live Music e fa parte della rassegna Salieri Extra.

Diego Basso, classe 1964, comincia, fin da subito, ad appassionarsi al mondo della musica. Dà il via alla sua carriera negli anni ’90, con le prime collaborazioni con il mondo del piccolo schermo, al fianco di Paolo Limiti, in programmi come “Ci Vediamo In Tv”, “Alle Due Su Rai Uno”, “Paolo Limiti Show”, “Domenica In” e “La Grande Notte”. Partecipa alle produzioni televisive “Sanremo Young” e “Viva Mogol!”, su Rai 1, “Music E Opera On Ice”, su Canale 5. Ha ideato diversi progetti musicali tra cui “Diego Basso Plays Queen”, “Omaggio A Ennio Morricone”, collaborando con artisti come Stef Burns e Andrea Griminelli, fino ad arrivare ai recenti “Lucio In Orchestra” e “Disney In Orchestra”. Dirige l’Orchestra nel tour “Roby Facchinetti Symphony”, progetto dal quale è nata una produzione discografica, per la quale il Maestro Basso ha arrangiato l’intero album. Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale. Numerose le sue presenze in Arena di Verona. È stato ospite nella serata finale del 70° Festival Di Sanremo, con il tenore Vittorio Grigolo. È stato Direttore D'Orchestra de Il Volo, dirigendo una tournée realizzata tra Italia, Europa e America. Ha collaborato con artisti di fama mondiale, tra cui Marc Martel, la voce di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota come interprete di musical a Broadway e nel West End di Londra e il chitarrista Stef Burns. Recente è la sua collaborazione con Brian May, fondatore dei Queen, con il quale ha coprodotto il brano “Forever And Ever With You”.

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBasso