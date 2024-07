Che succede dal 5 luglio 2024 alla Praja - Gallipoli, il top club gestito da Musicaeparole che in questo mese d'estate è aperto 7 notti su 7, per ben 29 eventi? Si balla e ovviamente con un certo stile. In Italia, tra le grandi discoteche, tutto questo solo alla Praja mentre nel mondo capita solo nei top club di Ibiza.



Venerdì 05 luglio ecco l'evento Big Mama, appuntamento decisamente scatenato dedicato alla black music di ogni ordine e grado. Ed eccoci poi a sabato 6 luglio Jimmy Sax (nella foto), performer di livello internazionale, che ha collezionato oltre 1500 show nel mondo e diviso il palco con Earth Wind and Fire e David Guetta. Artista da 500 milioni di visualizzazioni e 1 milione di follower, vincitore di dischi d'oro e di platino, performer dal sound energico e raffinato, il sassofonista è capace di coinvolgere chiunque lo ascolti.



Domenica 7 luglio, per Super Sunday, arriva Bello Figo, rapper di origini ghanesi, classe '92, 324mila follower su Instagram e cavalli di battaglia virali come "Pasta con tonno". Un suo concerto è decisamente divertente, tutto da vivere con amiche e amici.



E quindi, come dicevamo, alla Praja, gestita da Musicaeparole come altri spazi di riferimento in Puglia e non solo, solo nel mese di luglio '24, si susseguono ben 29 eventi. Sono live e i dj set di artisti di calibro di Guè (16/7, Sottosopra Fest), probabilmente l'artista più rappresentativo dell'hip hop italiano; Tony Effe, la star, con Gaia, di quella che sarà una delle canzoni dell'estate, "Sesso e samba" (18/7, Sottosopra Fest); Gabry Ponte, probabilmente il dj italiano più richiesto in assoluto negli vent'anni anni (25/7)... e poi ancora Anna, la nuova stare dell'hip hop al femminile (22/7, Sottosopra Fest); Rose Villain, lanciata nello show biz proprio con le sue performance alla Praja prima del suo exploit a Sanremo '24 ((23/7, Sottosopra Fest); non manca neppure la techno Made in Italy di Ilario Alicante, artista italiano attivo in tutto il mondo (28/7, Icons)... In questo elenco decisamente parziale abbiamo riassunto solo alcuni degli appuntamenti più importanti alla Praja - Gallipoli a luglio '24. I party sono in realtà molti di più. Come dicevamo, ben 29 eventi molto diversi tra loro.



Praja - Gallipoli, il programma dei 29 party a luglio 2024



Lun 01/07 Niccolò Torielli (Ange Du Demon Opening)

Mer 03/07 Certe Notti

Gio 04/07 Univercity

Ven 05/07 Big Mama + Big Mama Party

Sab 06/07 Jimmy Sax

Dom 07/07 Bello Figo (SuperSunday)



Lun 08/07 Midnight Memories (Ange Du Demon Opening)

Mer 10/07 Alessia Lanza, Samuele Brignoccolo (Social Club)

Gio 11/07 Leone, Alexander Rya, Il Mac, Enzuccio (Social Club)

Ven 12/07 Party

Sab 13/07 Ludovica Pagani. Rocco Siffredi, El Matador (Happy Birthday Praja)

Dom 14/07 Kid Yugi (Sottosopra Fest)



Lun 15/07 Damante (Ange du Demon)

Mar 16/07 Guè (Sottosopra Fest), Room9 (Aftershow)

Mer 17/07 VidaLoca

Gio 18/07 Tony Effe (Sottosopra Fest)

Ven 19/07 Big Mama Party + Special guest

Sab 20/07 Federico Scavo, Dargen D'amico, Isa B Gaia Bianchi, Sofia Crisafulli

Dom 21/07 Ludwig, Samuele Sartini (Super Sunday)



Lun 22/07 Anna (Sottosopra Fest), Damante (Ange du Demon)

Mar 23/07 Rose Villain (Sottosopra Fest)

Mer 24/07 VidaLoca

Gio 25/07 Gabry Ponte

Ven 26/07 Big Mama party + Special Guest

Sab 27/07 Fred De Palma, Cristian Marchi, Certe Notti

Dom 28/07 Ilario Alicante (Icons)



Lun 29/07 Damante (Ange du Demon)

Mar 30/07 Special Guest da annunciare (Sottosopra Fest)

Mer 31/07 Ernia (Sottosopra Fest), VidaLoca (Aftershow)



Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l'atmosfera incandescente della Praja - Gallipoli, aperta 7 notti su 7. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja.



Il club è l'anima della Praja. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un'emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.



