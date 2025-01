La recente Legge di Bilancio 2025 introduce una serie di misure fondamentali per modernizzare e rafforzare il sistema sanitario italiano. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure, ottimizzare le risorse e valorizzare il personale sanitario. Con uno stanziamento record e un piano di interventi mirato, la riforma si pone come una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari.



Un Fondo Sanitario Nazionale Potenziato

Per il 2025, il Fondo Sanitario Nazionale sarà incrementato a 136,5 miliardi di euro, con un rifinanziamento progressivo fino a 8,8 miliardi di euro all’anno dal 2030. Questi fondi saranno utilizzati per:

Riduzione delle liste d’attesa attraverso l’acquisto di prestazioni da privati accreditati.

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro.

Miglioramenti per il Personale Sanitario

La legge riserva particolare attenzione al personale medico e infermieristico, introducendo:

Aumenti delle indennità per i lavoratori nei pronto soccorso e per i medici specializzandi.

Incremento delle borse di studio per i medici specializzandi a partire dal 2025.

Possibilità di prolungare l’attività professionale fino ai 70 anni, su base volontaria.

Investimenti Strategici

Sono stati previsti importanti stanziamenti per:

Cure palliative , con 10 milioni di euro aggiuntivi dal 2025.

, con 10 milioni di euro aggiuntivi dal 2025. Screening polmonari per una diagnosi precoce delle patologie.

polmonari per una diagnosi precoce delle patologie. Piano pandemico nazionale, con 300 milioni di euro annui dal 2027.

Digitalizzazione delle ricette mediche e acquisto di apparecchiature biomediche avanzate, migliorando così l’efficienza e l’innovazione tecnologica del sistema sanitario.



Regolamentazione della Mobilità Sanitaria

Le Regioni saranno obbligate a sottoscrivere accordi per regolare la mobilità sanitaria interregionale, riducendo gli squilibri e favorendo una gestione più equa delle risorse.



Una Nuova Governance per i Dispositivi Medici

Per garantire un uso più efficiente delle risorse, il settore dei dispositivi medici sarà soggetto a una nuova governance. Questo intervento mira a ottimizzare l’acquisto e la distribuzione, migliorando l’accessibilità per i pazienti.





Per approfondire l’impatto della Legge di Bilancio 2025 sui professionisti sanitari, Consulcesi Club organizza il webinar "Legge di Bilancio 2025: le novità per i Professionisti Sanitari", in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 12.30.