Il nuovo singolo della dj producer italiana Ross Roys si chiama "Anymore". E' una traccia dal sapore techno, con uno stile perfettamente in linea con "Anymore", altra recente produzione dell'artista toscana. "Anymore" coincide con i 2 anni, da qualche giorno compiuti, di Ross Roys Records, l'etichetta della stessa Ross Roys. Per celebrare questo importante traguardo Ross Roys ha deciso di sottoporre la traccia al mitico HOG – House Of Glass Studios di Viareggio, tra gli studi di registrazione più importanti d'Italia, per l'abile tocco 'da maestro' di Gianni Bini.



Dice Ross Roys in merito ad "Anymore": "Il brano esce il 24 giugno '23. Sono contenta, perché Gianni si è occupato del mastering, mentre la produzione l'ho curata personalmente, nel mio studio casalingo, a Luni". Poi continua: "Ancor più di prima, questo nuovo brano incarna la mia evoluzione artistica. Ho dedicato un mese alla produzione, seguendo la mia solita prassi di lavorare sulle tracce per alcune ore, e poi lasciarle decantare per qualche giorno, prima di tornarci sopra. Questo metodo mi permette di ottenere risultati migliori". E per finire: "Collaborare con Gianni Bini è stato entusiasmante. Mi ha coinvolta in ogni singolo passaggio del processo di mastering".



Instagram.com/ross_roys/

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.