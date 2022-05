Grande successo per il reopening per i 10 anni di attività di Chocolate in Naples a Giugliano in Campania a Varcaturo. Bagno di folla per il live di Rosario Miraggio, lo showman Max Righi e il D Shon World.

Chocolate Naples a Varcaturo, Giugliano in Campania è uno dei luoghi più cool di ritrovo ideale per un break o una serata con famiglia e amici. Un posto dove ogni desiderio diventa realtà. Una favola. Personale super disponibile per ogni esigenza. Un’ampia scelta di prodotti in esclusiva non reperibili altrove.

Tantissima varietà, cornetti, crepes, graffe con diversi tipi di farcitura ed un ottimo gelato di produzione propria. Il format Chocolate Naples è vincente. Un evento ben riuscito ed organizzato, con un buffet ricco e variegato di rustici e panini. Il locale è stato ampiamente rinnovato con ampi spazi ed una struttura elegante e moderna.

Nel corso dell'evento sono passati anche amici vip per un saluto come il cantante Gigi Finizio, e l'attore e personaggio televisivo, Nunzio Bellino, l'uomo elastico, presente lo staff di Massmedia Comunicazione che ha curato l'evento stampa. Il live è stato immortalato dai fotografi Maurek Poggiante e Vincenzo Burrone, fotografi dei vip.