Dopo l'eliminazione agli ottavi di Qatar 2022 ad opera del Marocco, la Federcalcio spagnola è corsa subito ai ripari, ringraziando Luis Enrique e tutto il suo staff per sostituirlo con un nuovo Commissario tecnico, Luis de la Fuente.

La RFEF (Real Federacion Espanola de Futbol) ha ricordato quanto fatto dal tecnico asturiano dal 2018 ad oggi, a partire dal ricambio generazionale alla base del rinnovamento della nazionale, elencando come risultati positivi le due qualificazioni alle Final Four di UEFA Nations League (delle tre edizioni disputate da allenatore) e la semifinale di Euro 2020.

Il suo sostituto, Luis de la Fuente, che entrerà in carica a partire dalla prossima settimana e debutterà ufficialmente a marzo nei primi due match di qualificazione per gli Europei del 2024 ,dove la Spagna debutterà contro Norvegia e Scozia, ha fatto la gavetta come selezionatore nell'Under 18, nell'Under 19 e nell'Under 21... sempre mietendo successi.

La nazionale maggiore è il giusto coronamento per quanto fatto finora per la Federazione di calcio spagnola.