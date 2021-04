Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, giovedì mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID-19 ed è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare.

Questa la comunicazione odierna della Juventus... non una buona notizia per l'allenatore Andrea Pirlo che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori di punta per il prossimo impegno di Serie A, che sabato prossimo alle 18 vedrà i bianconeri affrontare il Torino nel derby della Mole.

Non sarà della partita neppure Gigi Buffon a causa della squalifica di un giorno per una imprecazione blasfema pronunciata a dicembre nel match di campionato contro il Parma.

Ma a supportare la Juventus vengono in soccorso i dati statistici. Il Torino, infatti, ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juventus (2-1 nell'aprile 2015), mentre sono stati 22 i successi bianconeri e 6 i pareggi.

La Juventus, inoltre, ha trovato il gol in tutte le ultime 19 gare di campionato contro il Torino: l'ultima volta che è rimasta a secco risale al febbraio 2008, uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina nella stagione del ritorno dei bianconeri nella massima serie.