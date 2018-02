Al Ghislieri di Pavia Franca Porciani presenta il libro "Costantino Nigra. L’agente Segreto Del Risorgimento"

Un agente segreto di epoca risorgimentale, così si può definire Costantino Nigra, studioso, filologo e diplomatico che contribuì a scrivere la storia del suo tempo. Franca Porciani, giornalista e scrittrice, ne parla nel suo libro Costantino Nigra. L’agente segreto del Risorgimento, che verrà presentato mercoledì 21 febbraio alle ore 18 al Collegio Ghislieri di Pavia, Aula Goldoniana.

L’uomo fidato di Cavour, consigliere in segreto di Napoleone III, presunto amante dell’Imperatrice Eugenia. Figura centrale per la politica dell’epoca, ha avuto un ruolo determinante nelle vicende della Guerra d’Indipendenza. Colto, accorto e seduttore, è ancora oggi un personaggio affascinante, da scoprire grazie alla biografia pubblicata da Rubbettino Editore.

Nata a Montecatini Terme, Franca Porciani vive oggi a Pavia. Laureata in Medicina, scrive per più di vent’anni per il Corriere della Sera, occupandosi di scienza, sanità e medicina. Autrice di diverse pubblicazioni tra cui “Traffico d’organi, vecchi cannibali nuove miserie”, edito da Franco Angeli nel 2012 e “Restare giovani si può”, scritto insieme a Elio Musco, edito da Giunti nel 2016.

Mercoledì 21 febbraio, alla presentazione del libro, saranno presenti insieme all’autrice, Giulio Guderzo, Professore Emerito di Storia del Risorgimento dell’Università di Pavia e Roberto Favero, Presidente dell’Associazione culturale Costantino Nigra.

INGRESSO LIBERO.