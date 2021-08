Alle 16 ora di Washington DC, il presidente Usa, Joe Biden, in una dichiarazione ufficiale ha spiegato perché gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan, permettendo, così, che i talebani dopo 20 anni di guerra riprendessero il potere.

Siamo andati in Afghanistan quasi 20 anni fa con obiettivi chiari: catturare quelli che ci hanno attaccato l'11 settembre 2001 e assicurarci che al Qaeda non potesse usare l'Afghanistan come base da cui attaccarci di nuovo.L'abbiamo fatto. Abbiamo colpito gravemente al Qaeda in Afghanistan. Non abbiamo mai rinunciato alla caccia a Osama bin Laden, e l'abbiamo preso. Questo è accaduto dieci anni fa. La nostra missione in Afghanistan non era finalizzata alla costruzione di una nazione. Non doveva creare una democrazia.Il nostro unico interesse in Afghanistan rimane oggi quello che è sempre stato: prevenire un attacco terroristico agli Stati Uniti.Ho sostenuto per molti anni che la nostra missione dovrebbe essere strettamente focalizzata sull'antiterrorismo, non sulla contro-insurrezione o sulla costruzione di una nazione. Ecco perché mi sono opposto all'invio di nuove truppe quando è stato proposto nel 2009, quando ero vicepresidente.Ed è per questo che, come Presidente, resto fermamente convinto che dobbiamo concentrarci sulle minacce che affrontiamo oggi nel 2021, non sulle minacce di ieri.Oggi la minaccia terroristica è concentrata ben oltre l'Afghanistan: al Shabaab in Somalia, al Qaeda nella penisola arabica, al-Nusra in Siria, ISIS che tenta di creare un califfato in Siria e Iraq e che crea affiliati in più paesi in Africa e in Asia. Queste minacce meritano la nostra attenzione e le nostre risorse.....Quando sono entrato in carica, ho ereditato un accordo che il presidente Trump ha negoziato con i talebani. In base al suo accordo, le forze statunitensi sarebbero uscite dall'Afghanistan entro il 1 maggio 2021, poco più di tre mesi dopo il mio insediamento.Le forze statunitensi si erano già ritirate durante l'amministrazione Trump da circa 15.500 a 2.500 unità, e i talebani erano militarmente più forti dal 2001.La scelta che dovevo fare, come presidente, era quella tra seguire quell'accordo o tornare a combattere.Non ci sarebbe stato alcun cessate il fuoco dopo il 1 maggio. Non c'era alcun accordo che proteggesse le nostre forze dopo il 1 maggio. Non c'era alcuno status quo che garantisse stabilità senza vittime americane dopo il 1 maggio.....Allora cos'è successo? I leader politici dell'Afghanistan si sono arresi e sono fuggiti dal paese. L'esercito afghano è crollato, anche senza tentare di combattere.E quanto accaduto la scorsa settimana ha rafforzato il fatto che porre fine al coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Afghanistan ora era la decisione giusta da prendere. Le truppe americane non possono e non devono combattere in una guerra e morire in una guerra che le forze afgane non sono disposte a combattere da sole. Abbiamo speso più di mille miliardi di dollari. Abbiamo addestrato ed equipaggiato una forza militare afghana di circa 300.000 uomini, incredibilmente ben equipaggiata, una forza di dimensioni maggiori delle forze armate di molti dei nostri alleati della NATO. Abbiamo fornito loro tutti gli strumenti di cui potevano aver bisogno. Abbiamo pagato i loro stipendi, provveduto al mantenimento della loro aeronautica, qualcosa che i talebani non hanno. I talebani non hanno un'aeronautica. Abbiamo fornito supporto aereo ravvicinato. Abbiamo dato loro ogni possibilità di determinare il proprio futuro. Quello che non potevamo fornire loro era la volontà di lottare per quel futuro.Ci sono alcune unità e soldati delle forze speciali afgane molto coraggiose e capaci, ma se l'Afghanistan non è in grado di dar vita ad una vera resistenza ai talebani ora, non c'è possibilità che questo sarebbe potuto accadere tra 1 anno, 5 anni o 20 anni... la presnza dei militari Usa non avrebbe fatto alcuna differenza.Questo è quello che credo: è sbagliato ordinare alle truppe americane di intervenire quando le forze armate dell'Afghanistan non lo farebbero. Se i leader politici dell'Afghanistan non sono stati in grado di accordarsi per il bene del loro popolo, incapaci di negoziare per il futuro del loro paese, non l'avrebbero mai fatto mentre le truppe statunitensi rimanevano in Afghanistan sopportando il peso del combattimento per loro.E i nostri veri concorrenti strategici - Cina e Russia - non avrebbero desiderato altro che gli Stati Uniti continuassero a incanalare miliardi di dollari in risorse e attenzione per stabilizzare l'Afghanistan a tempo indeterminato.Quando ho ospitato il presidente Ghani e il presidente Abdullah alla Casa Bianca lo scorso giugno e di nuovo quando ho parlato al telefono con Ghani a luglio, abbiamo avuto conversazioni molto franche. Abbiamo parlato di come l'Afghanistan avrebbe dovuto prepararsi a combattere le sue guerre civili dopo la partenza dell'esercito americano, a eliminare la corruzione nel governo in modo che potesse servire il popolo afgano. Abbiamo parlato a lungo della necessità che i leader afgani trovino un accordo politico. Non sono riusciti a fare niente di tutto ciò.Li ho anche esortati a impegnarsi a livello diplomatico, a cercare un accordo politico con i talebani. Questo consiglio è stato categoricamente rifiutato. Il signor Ghani ha insistito che le forze afghane avrebbero combattuto, ma ovviamente si sbagliava.Quindi mi resta di nuovo chiedere a coloro che sostengono che avremmo dovuto restare: quante altre generazioni di figlie e figli americani avreste voluto che io mandassi a combattere una guerra civile in Afghanistan quando le stesse truppe afgane non erano disposte a farlo? ...La mia risposta è chiara: non ripeterò gli errori che abbiamo fatto in passato - l'errore di restare e combattere a tempo indeterminato in un conflitto che non è nell'interesse nazionale degli Stati Uniti, di raddoppiare gli sforzi in una guerra in un paese straniero, di tentare la ricostruzione di un paese attraverso lo schieramento all'infinito di militari delle forze statunitensi.