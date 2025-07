Il presidente Donald Trump sta ottenendo ciò che voleva: i dazi doganali sono realtà. Ma le conseguenze non tardano a farsi sentire. Le grandi aziende stanno chiaramente mostrando come intendono gestirli: scaricandone il costo direttamente sui consumatori statunitensi.

Durante la primavera, importanti rivenditori e produttori di beni di consumo avevano già lanciato l'allarme: i dazi sulle importazioni avrebbero messo sotto pressione i margini operativi, costringendoli a scegliere tra utili ridotti o aumenti di prezzo. Ora, quella minaccia è diventata realtà.

Martedì scorso, Procter & Gamble, colosso dei prodotti per la casa, ha pubblicato un'outlook negativo per il 2025, annunciando che a partire dalla prossima settimana aumenterà i prezzi su circa un quarto dei suoi prodotti negli Stati Uniti. Secondo un portavoce dell'azienda, i rincari saranno "a cifra singola media", cioè nell'ordine del 5–7%.

Non si tratta di un caso isolato: molte aziende del settore si stanno preparando a fare lo stesso. L'impatto per i consumatori sarà inevitabile. L'aumento dei prezzi finirà nelle corsie di Walmart, Amazon, Best Buy e altri giganti della distribuzione. Tradotto: il costo della guerra commerciale sarà pagato da Main Street e non da Wall Street.

Nonostante gli indici azionari USA abbiano raggiunto nuovi massimi — trainati dai titoli tecnologici — le azioni delle aziende di beni di consumo stanno soffrendo. Dall'annuncio dei dazi del 2 aprile (ribattezzato "Liberation Day" da Trump), P&G ha perso il 19%, Nestlé il 20%, Kimberly-Clark l'11% e PepsiCo il 7%, mentre l'S&P 500 è salito di oltre il 13%.

Il motivo è semplice: i consumatori sono esausti. Dopo la pandemia, molti si sono stufati di pagare prezzi gonfiati per prodotti confezionati e di marca. Anche Nestlé ha ammesso che in Nord America i clienti mostrano crescente riluttanza ad affrontare ulteriori rincari alla cassa.

Ulteriori aumenti potrebbero intensificare i timori degli investitori su come i grandi marchi stiano affrontando la doppia sfida di consumatori attenti al portafoglio e costi in salita. "Walmart, Amazon e Best Buy saranno costrette a trasferire gli aumenti ai consumatori", ha detto Bill George, ex CEO di Medtronic e docente alla Harvard Business School. "La vera batosta per Main Street deve ancora arrivare".

Secondo la "tariff tracker" di Reuters, tra il 16 e il 25 luglio le aziende prevedevano perdite complessive tra i 7,1 e gli 8,3 miliardi di dollari a causa dei dazi. Case automobilistiche come GM e Ford, che hanno già assorbito miliardi in costi tariffari, non potranno reggere ancora a lungo senza aumentare i listini.

Molte aziende hanno fatto incetta di materiali prima che i dazi entrassero in vigore, ritardando così l'impatto sui prezzi al consumo. Ma una volta svuotati i magazzini, i rincari si faranno sentire. Andrew Wilson della Camera di Commercio Internazionale prevede che l'effetto si vedrà solo nel quarto trimestre del 2025 o nel primo del 2026.

Alcuni marchi come EssilorLuxottica (Ray-Ban) e Swatch hanno già aumentato i prezzi senza subire cali nelle vendite. Il CEO di Swatch, Nick Hayek, ha affermato che una crescita del 5% sui prezzi non ha avuto alcun impatto sui ricavi: "Chi vuole un orologio di lusso è disposto a pagarlo, o lo acquisterà all'estero dove le tasse sono più basse. Ma non puoi fare lo stesso con un'automobile o una lavatrice".

Per ora, gli effetti diretti dei dazi potrebbero non essere ancora visibili nei dati ufficiali sull'inflazione, ma questo è solo un ritardo temporaneo. Con l'esaurirsi delle scorte e l'aumento dei costi per le aziende, l'ondata di rincari arriverà per certo. L'America di Trump sta per scoprire che le guerre commerciali — a dispetto della retorica — non sono né "facili da vincere", né gratuite.



Fonte: Reuters