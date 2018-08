Le ultime indiscrezioni su che cosa è accaduto a Demi Lovato

Proseguono le indiscrezioni su che cosa sia accaduto a Demi Lovato. L'ultima in ordine di tempo è stata pubblicata sempre dal sito TMZ.

La sua assistente era in preda al panico e aveva preso a gridare "è morta, è morta". La guardia del corpo accorsa in aiuto ha visto Demi Lovato distesa sul letto che non dava segni di vita. Sul cuscino tracce di sangue e vomito.

La guardia del corpo ha probabilmente salvato Demi Lovato, liberando naso e gola dal materiale organico che impedivano alla cantante di respirare e mantenendola così in vita fino all'arrivo dei paramedici che, pare, le abbiano somministrato del Narcan.

Il Narcan è un farmaco il cui principio attivo è il naxolone usato per le crisi respiratorie causate da sovradosaggio di sostanze oppiacee, come eroina o morfina. Ma viene usato anche per il trattamento del coma indotto da assunzione di alcol o barbiturici per risvegliare il paziente.

Sempre secondo quanto riporta TMZ, Demi Lovato, già ad aprile ad un party durante il festival di Coachella, avrebbe avuto "problemi".