APERTURA DEL SESTO SALONE A PIAZZA FIUME PER IL GRUPPO SPANO.

Il Gruppo Spanò mercoledì 11 dicembre a partire dalle ore 19:00 inaugura un nuovo Salone nella Capitale all’interno del concept store NIYO&CO, presso Via Salaria 25. L’evento si svolge in collaborazione con Simona Lustrissimi Lookmaker e Red Abbigliamento.

“Si tratta dell’apertura del sesto negozio del Gruppo ma anche del primo esperimento di un angolo di bellezza’ dove sarà possibile finalmente curare l’immagine a 360°!” - spiega l’imprenditore Michele Spanò, noto hairstylist ed esponente d’avanguardia della hair couture internazionale.

All’interno del concept store NIYO&CO, infatti, lo stile partirà dal look delle teste e si spingerà sino al make-up; le donne avranno la possibilità di sistemare capelli e trucco insieme e non dovranno più scegliere a cosa dare priorità.

“L’idea” - prosegue Michele Spanò - “è quella di una bellezza integrata, di un beauty restyling per lasciarsi coccolare e avvolgere nel benessere più totale ottimizzando i tempi che in un’epoca così frenetica rappresenta il sogno della donna in carriera e di ogni ragazza che vuole sentirsi una vera regina per un giorno”.

ll Gruppo Spanò ha pensato ad un look total curvy come tendenza per il 2020. Dunque capelli super ricci, luminosi. Teste importanti. I capelli lisci, piatti, asettici, schiacciati sono acqua passata. Una donna con un look ben strutturato, con una testa riccia, è in grado infatti di evocare un’immagine forte, maestosa che trasmette una grande sicurezza di sé, indispensabile per affrontare al meglio le imprese e gli impegni quotidiani.