Nel pomeriggio dopo la chiusura della borsa, salvo rinvii, si dovrebbe conoscere i punti di penalizzazione che la Corte federale d'Appello assegnerà alla Juventus per il caso plusvalenze.

La nuova richiesta formulata dal capo della Procura federale, Giuseppe Chiné è di 11 punti, 4 in meno rispetto a quelli inflitti nella precedente inchiesta. Per Chiné, a sette ormai ex dirigenti bianconeri devono anche essere inflitti 8 mesi di inibizione.

Quella odierna è la terza volta in cui la giustizia sportiva è chiamata a decidere sulle plusvalenze alla Juventus.

Nel maggio 2022, vi era stato il proscioglimento del club bianconero, insieme agli altri coinvolti nel caso, perché vi era l'impossibilità di stabilire un reale parametro di valutazione economica per un giocatore.

Poi, nel gennaio 2023, a seguito dei nuovi elementi emersi dall'inchiesta Prisma, arrivò la penalizzazione di 15 punti e le inibizioni ai dirigenti. di cui quattro – Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene – sono state confermate dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Chinè, questa mattina, ha chiesto la conferma degli 8 mesi di inibizione per Pavel Nedved e altri dirigenti della Juventus, per i quali il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rimandato alla Corte di Appello federale per una nuova valutazione.

Questo l'elenco : Pavel Nedved (inibizione 8 mesi) Enrico Vellano (inibizione 8 mesi) Paolo Garimberti (inibizione 8 mesi) Assia Grazioli Venier (inibizione 8 mesi) Daniela Marilungo (inibizione 8 mesi) Caitilin Mary Hughes (inibizione 8 mesi) Francesco Roncaglio (inibizione 8 mesi).

Dopo le richieste di Chiné, il titolo Juventus a Piazza Affari ha subito un calo del 4%.