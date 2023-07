È imminente lo scontro tra Elon Musk, fondatore di Meta, e Mark Zuckerberg, in una vera e propria guerra che sta per prendere il via ufficialmente. Nel giro di pochi giorni, infatti, sarà lanciata una nuova app che mira a contrastare l'egemonia di Twitter nel campo dei social soprattutto testuali. Non sembra sarà disponibile in Europa.

Il nome di questa nuova app è Threads, e sarà presto disponibile sia su Play Store per dispositivi Android, che su App Store per dispositivi iOS.

Il 6 luglio è stato indicato come data di lancio ufficiale, anche se non è ancora del tutto chiaro se l'app verrà rilasciata in quel giorno solo in alcuni Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, oppure se sarà disponibile contemporaneamente in tutto il mondo.

Ciò che è certo è che sia su Play Store che su App Store è già possibile trovare informazioni sulla nuova app, annunciata già tempo fa con nomi diversi. Inizialmente la versione beta era conosciuta come Barcelona, mentre tra gli ingegneri di Meta era nota come P92.

Come funzionerà Threads?

Threads si basa su messaggi testuali. Dalle descrizioni presenti su App Store e Play Store, Threads sarà un'app incentrata sulle conversazioni, con l'intento di aggregare gli utenti in discussioni relative a determinati argomenti, segnalati di volta in volta in tendenza, consentendo anche di seguire determinati utenti .

In pratica, una fotocopia di Twitter, dove gli utilizzatori potranno commentare, condividere e pubblicare messaggi testuali, foto e video. Non è ancora noto quale sarà il limite di caratteri per ogni post e come funzionerà l'algoritmo di ricerca.

La differenza principale è che Threads non sarà un'app indipendente, ma un'app satellite che richiederà un'altra app per funzionare, come ad esempio Messenger, che a sua volta richiede l'accesso a Facebook. Lo stesso vale per Threads, che funzionerà solo se collegato ad Instagram.

Questa caratteristica, non solo faciliterà il trasferimento delle comunità da Instagram al nuovo social, ma garantirà anche, fin da subito, un gran numero di utenti alla nuova app.

Un altro punto di forza dell'app di Meta è che potrebbe attrarre gli utenti che hanno abbandonato Twitter dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk, i cui cambiamenti alle regole ne stanno rendendo l'uso quasi impossibile, sia agli sviluppatori, che ne utilizzano le funzionalità tramite Api, sia agli utenti con il numero massimo di post leggibili, le spunte blu a pagamento, ecc.

Resta da capire quando l'app sarà disponibile in Italia, se a partire dal 6 luglio o se bisognerà attendere. Negli Stati Uniti, Meta ha incluso un uovo di Pasqua nella barra di ricerca di Instagram. Se si cerca "Threads", comparirà una scheda con nome, QR code e un countdown per il download dell'app.

In Italia, tutto ciò non è ancora visibile, e l'unico collegamento è il sito web all'indirizzo www.threads.net , che al momento mostra solo un immagine grafica in movimento.

Gli utenti di Instagram potranno accedere a Threads importandovi l’elenco dei follower e degli account seguiti: una funzione che consentirà di avere un numero di contatti iniziale per potere godere appieno delle funzioni della piattaforma.