Negli studi di TRM Network per: Il Futuro non è un'impresa, si è parlato di internazionalizzazione consapevole.

Carlo Maria Martino, Presidente Confapi Puglia e Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Ministero dello Sviluppo Economico Regione Puglia tra gli ospiti di Max Sisto che ha dialogato con tanti big dell'imprenditoria e della ricerca del Regno Unito.

Inevitabile aprire il dibattito partendo dalle drammatiche vicende che si stanno verificando in Ucraina.

In questo contesto di estrema incertezza politica ed economica, su iniziativa del Presidente di Confapi Puglia, Carlo Maria Martino, è stato indetto un incontro scandito da Max Sisto, per commentare la scelta di Confapi Puglia, di aprire un canale diretto con il Regno Unito come porta verso il resto del mondo.

Il Presidente emerito della Camera di Commercio italiana a Londra, Leonardo Simonelli e Domenico Meliti imprenditore nel Regno Unito, hanno evidenziato come sia essenziale in questo periodo di incertezza, rivolgersi anche a mercati esteri, da sempre attrattivi come quello del Regno Unito.

Per il Presidente di Confapi, la globalizzazione è la partenza che ci permette di aprire nuovi orizzonti per tutte le PMI delle imprese private.

Inoltre, chiede alla Regione e alla politica, di dare la possibilità alle imprese di confrontarsi sottoponendo i problemi e le difficoltà che ci sono.

Chiude il suo intervento parlando dell’idrogeno verde e della possibilità di dialogare con i talenti pugliesi e in generale italiani che si trovano all’estero, per rafforzare la presenza della Puglia nel mondo.