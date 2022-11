Sulle note del “Veni, creator Spiritus” è stato inaugurato il 15 novembre 2022, dal Cancelliere Cardinale De Donatis l’Anno Accademico della Pontificia Università Lateranense . Si tratta di un'università di diritto pontificio con sede in Roma, nella zona extraterritoriale della Santa Sede in Laterano.

L’università del Papa - come fu definita da Giovanni Paolo II - ha sedi in circa quaranta paesi e rilascia titoli riconosciuti e validi a livello internazionale. Le sue facoltà sono: Diritto Civile (Giurisprudenza), Diritto Canonico, Filosofia, Teologia. Completa l'offerta formativa l'Istituto Pastorale "Redemptor Hominis" e il Ciclo di studi in Scienze della pace.

Le origini di quest'università risalgono al 1773, quando papa Clemente XIV nel sopprimere la Compagnia di Gesù affidò le facoltà di teologia e di filosofia del Collegio Romano al clero della diocesi di Roma.

Nel 1824 papa Leone XII restaurò l’ ordine di Sant’Ignazio di Loyola e restituì ai gesuiti quella che poi divenne la Pontificia Università Gregoriana, ma consentì al clero secolare che li aveva sostituiti di continuare a dedicarsi all'insegnamento: assegnò loro come sede il Palazzo di Sant'Apollinare, dove nel 1853 papa Pio IX fondò le facoltà di Diritto canonico e di Diritto civile e il Pontificio Istituto Utriusque Iuris.

Il nuovo istituto assunse il nome di Ateneo del Pontificio Seminario Romano. Papa Pio XI assegnò all'ateneo la sua sede definitiva, presso la basilica di San Giovanni in Laterano e nel 1932 le venne assegnato come Cancelliere il cardinale vicario di Roma.