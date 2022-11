È finito in parità il secondo incontro del Gruppo A per Qatar 2022 tra Olanda e Ecuador: 1-1 il risultato finale con i gol segnati dalle stelle di entrambe le squadre, Gakpo dopo appena sei minuti di gioco per l'Olanda e Valencia nella ripresa per l'Edcuador.

Con il Qatar, come era abbastanza evidente fin dall'inizio, eliminato e fuori dai giochi dopo la sconfitta odierna per 3-1 subita ad opera del Senegal, il discorso qualificazione è rimandato al prossimo turno e sarà un affare che coinvolgerà anche l'0oundici africano, come dimostra la classifica del girone:

OLANDA: 4 punti (differenza reti +2)

ECUADOR: 4 punti (differenza reti +2)

SENEGAL: 3 punti (differenza reti 0)

QATAR: 0 punti (differenza reti -4)

Il giocatore chiave per l'Ecuador, finora, è stato sicuramente Enner Valencia, ma l'attaccante è però dovuto uscire in barella nei minuti finali, per comparire seduto in panchina con una vistosissima fasciatura a base di ghiaccio all'altezza del ginocchio. Appare molto improbabile che potrà essere disponibile nello spareggio contro il Senegal, dando per scontata la qualificazione per gli orange che affronteranno il Qatar e che sono già in testa per differenza reti, oltre ad essere imbattuti da 17 partite, da quando in panchina è arrivato van Gaal.