Il 26 gennaio 2024, su Smilax, il dj producer veneziano BadVice DJ pubblica una nuova versione di "Fable", uno dei più grandi successi dell'indimenticabile Robert Miles. "Fable", uscita originariamente nel 1996, insieme a "Children", è tra i più grandi successi dream house di sempre. Oggi torna a far ballare il mondo, grazie ad una cover intitolata "Fable ( (Happy Ever After)" in cui spicca, oltre all'energia della produzione curata da BadVice, anche la voce di Aleinad, davvero particolare.



Non è l'unica bella notizia per chi ama la musica dance internazionale a Venezia. BadVice DJ pensa anche al divertimento di ragazze e ragazze in giro per il mondo e prima di tutti a quelli che incontra ogni giorno nella sua Venezia. "Purtroppo Venezia a loro offre poco. Ci sono le feste per pochi della 'Venezia bene', nei palazzi storici, nei soliti periodi, ovvero Carnevale, Biennale e Mostra del Cinema", spiega l'artista. "Per questo anche nel 2024, dopo il successo dello scorso anno, organizzo con l'associazione Rialto Mio un party gratuito e benefico".



L'evento va in scena al Mercato di Rialto (Pescheria Vecchia), il 10 febbraio 2024, dalle 20 in poi. La partecipazione a questa scatenata festa di carnevale, come dicevamo è gratuita, ma il ricavato di chi beve o mangia qualcosa va in beneficenza e resta a Venezia: viene destinato al reparto pediatrico dell'Ospedale Civile di Venezia.



Prima del sound internazionale di BadVice Dj il 10 febbraio a Venezia vanno in scena Berserker Medieval Music e OnDeRadiOLive. Tutti i partner ed i dettagli dell'iniziativa sono disponibili sulla pagina Instagram di Rialto Mio: https://www.instagram.com/rialtomio/.



Tornando al nuovo singolo di qusto artista, ecco cosa dichiara BadVIce DJ. "'Fable' è una delle mie canzoni preferite di sempre. Non ho mai capito perché i miei colleghi dj abbiano realizzato soprattutto remix e bootleg di 'Children', per cui ho deciso di pensarci io, con una versione nel mio stile", spiega l'artista, che all'anagrafe è Alvise Catullo. "Sono molto contento del risultato, spero piaccia a chi balla e ascolta la mia musica. La produzione è stata tutto sommato facile, anche nella scrittura del testo interpretato da Aleinad. Abbiamo infatti lavorato su un vero capolavoro. Dare nuova vita a note così belle mi ha dato delle belle vibes, fin da subito". "Fable (Happy Ever After)" è infatti un omaggio ad un brando dance storico, ma fatto con sonorità ed arrangiamento decisamente attuali, con una melodia vocale che ricalca la magia del magico riff di pianoforte dell'originale.



"Negli ultimi anni mi sono innamorato della future rave e dello stile di Morten, nelle ultime tracce mi sono anche ispirato a Mau P oltre... oltre ovviamente al 'solito' David Guetta, che mi accompagna sempre da quando ho cominciato a creare musica", continua BadVice DJ, i cui brani spesso vengono proposti in dj set e radioshow proprio da artisti come David Guetta, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike e tanti altri.



BadVice DJ su Instagram

https://www.instagram.com/badvicedj/

Chi è BadVice DJ?



BadVice DJ, all'anagrafe Alvise Catullo, è un dj veneziano in forte crescita, da tempo tra i protagonisti della scena house music, EDM e Big Room. Le sue tracce sono spesso supportate da superstar del mixer come David Guetta, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Sam Feldt, Blasterjaxx e tanti altri, che le includono nei loro dj set e nei loro radioshow per far ballare il mondo. BadVice DJ ha poi collaborato con artsti del calibro del rapper Flo Rida nel brano "Bam Bam" e del cantante Chris Willis, in "Make it Last". Ha poi realizzato una cover di "Larger than life" dei Backstreet Boys, mentre la sua versione di "I need a miracle" di Tara McDonald è diventata la colonna sonora di un progetto benefico a favore dell'Unicef. Nel 2023 ha partecipato alla Miami Music Week, all'Amsterdam Dance Event e ha pubblicato diversi brani con label internazionali, tra cui Warner.