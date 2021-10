Gli MFX2, ovvero i dj duo bergamasco formato da Marco Fratty (FPI Project) e Marco Flash torna con un nuovo singolo intitolato "Bolero 3K".

Dopo il grande successo riscontrato con il loro potente remix 2021 della versione di "Good Times" interpretata dalle Sister Sledge e dopo gli ottimi risultati internazionali di un brano originale "Saving your Lovin' ", che nella versione Cool/House Extended è questa settimana nella #TOP10 della Club Chart di Music Week UK, ovvero il brano è tra i più ballati e richiesti nei club britannici, gli MFX2 tornano con un brano ancora ispirato al sound anni '70 e pure assolutamente contemporaneo.

Grazie ad una voce femminile decisamente potente e positiva, alla dinamica e all'energia esplosiva del loro sound, "Bolero 3K" ha tra l'altro una ritmica decisamente originale, che non ti molla un istante, dall'inizio alla fine. La voce che interpreta "Bolero 3K" urla una grande verità: per divertirsi, quando in un club suona la house giusta, non conta affatto l'aspetto, non conta chi sei. Basta lasciarsi andare al ritmo e il gioco è fatto... Due dj super esperti come Marco Fratty e Marco Flash lo sanno bene.

"Bolero 3K", come i precedenti singoli firmati MFX2, potrebbe quindi presto diventare un must che non potrà mancare nelle classifiche dance radiofoniche e nelle playlist dei dj di tutto il mondo. Il disco esce in tutto il mondo su New Music, la label di Pippo Landro.

MFX2 - BOLERO 3K - video ufficiale

https://youtu.be/xorkPWwzi7Y