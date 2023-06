Seduta di Consiglio comunale dedicata ancora una volta in prevalenza alla lettura degli articoli del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (Ta.Ri.) 2023.

La prossima settimana, così come deciso dalla conferenza dei capigruppo, si entrerà nel merito e si valuteranno anche i due emendamenti presentati dal Consigliere di minoranza Alessio Andaloro. In apertura, tanti interventi preliminari: sempre Andaloro ha segnalato la mancata raccolta di rifiuti nella via Missori e i mancati interventi dell’auto espurgo comunale nelle zone sprovviste di rete fognante, costringendo i cittadini a rivolgersi ai privati con alti costi d’intervento.

Il Consigliere Nino Italiano ha invece fatto riferimento al progetto per la riforestazione urbana del Castello riconoscendo e meriti all’esperto del Comune, a titolo gratuito, Pietro Formica, per essersi interessato della pratica in tutte le sedi istruttorie.

Sempre in tema di igiene urbana e servizio espletato dalla Caruter Foti la lamentato notevoli ritardi nel ritiro degli ingombranti, per cui ha sollecitato il potenziamento del servizio in modo da poter smaltire la lista di attesa lunga da mesi, concordando pure sulla problematica dell’auto-espurgo.

Il mancato rilascio di documentazione da parte degli uffici comunali riguardante il piano regolatore del porto, richiesta da 15 giorni, è stato rappresentato da Giuseppe Crisafulli, che ha evidenziato come sia prossima la scadenza dei 45 giorni per consentire al Consiglio di effettuare interventi e dare direttive.