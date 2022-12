Ci aveva già deliziato con la sua bellissima voce il 15 dicembre 2020 quando per il periodo più magico dell'anno aveva pubblicato la sua versione della famosissima "Rockin' Around The Christmas Tree" di Brenda Lee.

Quest'anno la cantautrice e attrice torinese Elisabetta Mattia esce con il suo singolo di Natale "Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino", disponibile dal 09 dicembre su tutti i digital stores. "Mi ero ripromessa di scrivere una canzone dedicata al Natale, perché è una Festa che io amo tantissimo", ci racconta Elisabetta. "Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino" parla infatti di come mi preparo personalmente ad accogliere il Natale: dalla preparazione dell'alberello, all'allestimento del presepe che ho creato con le mie mani, la pace e la serenità che si respirano già alla Vigilia, fino ad arrivare al vestito rosso che indosserò. Infatti, non solo il giorno di Natale ma anche i preparativi sono per me fonte di grande gioia e felicità."

Il titolo della canzone si riferisce ad una delle altre attività di Elisabetta, scrivere due letterine, una a Babbo Natale, una a Gesù Bambino:

"Sono entrambi personaggi molto importanti, perché ciascuno con la propria storia rappresentano e portano in tutto il mondo i valori del Natale, amore, salute, pace, gioia e felicità. Questi valori che il Natale ci ricorda di vivere ogni giorno rendono la nostra vita bella e gratificante, ed è proprio per questo che definisco il Natale "la Festa della Vita".

"Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino" ha un'atmosfera musicale natalizia, allegra e festosa, con elementi di cori Gospel e un tocco di swing che accomuna molte delle canzoni di Elisabetta.

Per Elisabetta questa canzone è ancora più importante, perché è stata inserita nella compilation "Bån Nadèl 3.0", creata dalla sua etichetta San Luca Sound, insieme alle altre canzoni di Natale degli altri artisti dell'etichetta. Questa compilation è stata stampata in 1000 copie e il ricavato dell'acquisto verrà devoluto in beneficenza a "Cucine Popolari" di Bologna, che ogni giorno si occupano di sfamare persone bisognose, rispettando la loro dignità. "Il pubblico sa quanto io ami cantare per portare gioia di vivere e allegria. Sapere che la mia musica possa aiutare le persone anche in progetti di beneficenza come quello di "Cucine Popolari" mi rende molto felice".

