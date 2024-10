Domenica 20 ottobre alle 18 prenderà il via al Cinema teatro Zeta, la 20esima edizione di “Volo libero”, mentre il 6 ottobre alle 17.30 sarà la volta di Papaveri e papere, riservato alle famiglie. “Sono passati 20 anni dalla prima edizione di Volo libero al teatro Sant’Agostino” , ha ricordato ieri l’attore Manuele Morgese, fondatore e direttore artistico di teatro zeta, Nel presentare i due cartelloni, la città ha potuto così assistere a oltre 200 spettacoli di teatro contemporaneo e di ricerca offerto dalle miglioro compagnie teatrali italiane di sperimentazione.

“Volo libero” verrà inaugurato il 20 ottobre, con “novecento” di Alessandro Baricco, interpretato e diretto da Morgese, uno spettacolo che ha già avuto un grande successo lo scorso anno nelle varie tappe in Italia e all’estero e che anche questa stagione sono previste 22 repliche in tutto il Belpaese. Il secondo spettacolo è previsto il 3 novembre, con “una ragazzina”, di e con Sara Tombelli. Alla rassegna potranno ammirare le migliori compagnie italiane di teatro contemporaneo e di sperimentazione, come la Galleria Toledo di Napoli, Teatro Nucleo di Ferrara e Teatro delle Forchette di Forlì.

Gli appuntamenti sono 9, tutti di domenica alle 18, ad eccezione di giovedì 21 novembre alle 21, con”Pop”, piccola orchestra Pasolini” (evento musicale) e di sabato 19 aprile 2025 (ultima esibizione della rassegna) , con “4×25” del teatro Rosso Simona di Cosenza. Gli spettacoli vedranno protagoniste tematiche innovative, grazie al teatro d’avanguardia. I prezzi del biglietto è di 15 euro (ridotto 10 euro riservato agli over65, militari , insegnanti nonché 8 euro per gli studenti e CRAL) . Il costo degli abbonamenti sono 90 euro (ridotto 72).

“Papaveri e papere” , riservato ai bambini , in programma solo la domenica alle 17.30, fino al 23 marzo 2025, viene inaugurato da uno spettacolo della trilogia “Tutto da ridere” a cura di Morgese, con “Cappuccetto rosso…tutto da ridere..” . Anche in questa rassegna sono ospitate al cinema Teatro zeta le migliori compagnie per i bambini , come quella del 13 ottobre. Il teatro La Botte e il Cilindro di Sassari che presenta “Mia la gallinella rossa”. Per info si può telefonare ai numeri 0862673335 e 3297488830

