In tema di lupi, voglio proporvi questa splendida leggenda Cherokee.



E' bello pensare come in ognuno di noi ci sono varie personalità, molte delle quali schierate tra due fazioni: quelle che operano per il bene e quelle che operano per il male.

Per di più la lettura di questa, seppur breve ma intensa, leggenda personalmente mi ha dato un senso di profondo equilibrio. Riflettere su questo aneddoto ci permette di fare delle scelte sempre più oculate quando la Vita le pone dinnanzi a noi.