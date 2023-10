Offerta Lampo Amazon: CHUWI Windows 11 RZBOX - Il Mini PC per Prestazioni Straordinarie

Se sei alla ricerca di un Mini PC dalle prestazioni eccezionali a un prezzo scontato, non cercare oltre: il CHUWI RZBOX è in offerta su Amazon. Questo Mini PC compatto offre una combinazione potente di hardware e funzionalità avanzate, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, tra cui il gaming e il multitasking.

Potenza Inarrestabile con AMD Ryzen 7

Al cuore di questo Mini PC batte un processore AMD Ryzen 7 5800H, un chip di alta qualità con architettura AMD Radeon Graphics. Con 8 core e 16 thread, questo processore è in grado di affrontare una varietà di compiti, dalla creazione di documenti all'editing video e alle videoconferenze. La velocità di clock standard di 3,2 GHz può raggiungere i 4,4 GHz in modalità turbo, offrendo prestazioni visive sorprendenti e fluidità d'uso.

Ampia Memoria e Archiviazione Rapida

Il Mini PC CHUWI RZBOX è dotato di 16 GB di memoria DDR4, con la possibilità di espanderla fino a 32 GB grazie ai due slot SODIMM2. La memoria è abbinata a un SSD PCIe da 512 GB, che garantisce tempi di caricamento rapidi e un'efficienza operativa senza compromessi.

Connettività e Versatilità

Questo Mini PC offre una connettività avanzata con doppie porte LAN RJ45 Ethernet, supporto per lo standard WIFI6 (802.11ax) e connessione Bluetooth 5.2. Le porte HDMI 2.0, USB-A 3.0 e USB-A 2.0 consentono di collegare una varietà di dispositivi e monitor. Inoltre, il supporto per il triplo display 4K consente di creare un ambiente di monitoraggio multiplo per migliorare l'efficienza del lavoro e l'esperienza di gioco.

Garanzia e Assistenza

Il Mini PC CHUWI RZBOX viene fornito con una garanzia di un anno e un servizio di assistenza clienti dedicato. Con il suo design compatto e le potenti prestazioni, è ideale per una vasta gamma di utilizzi, compresi giochi, lavoro d'ufficio ed elaborazione multimediale.

In definitiva, l'offerta Amazon sul CHUWI Windows 11 RZBOX è un'opportunità da cogliere al volo. Con un prezzo scontato di €379,99 anziché €427,90, potrai portare a casa un Mini PC potente e versatile che soddisferà tutte le tue esigenze di computing. Non lasciarti sfuggire questa promozione limitata su Amazon e ottieni il massimo valore per il tuo denaro.

