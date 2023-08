Il team di Pl4tform, accademia palermitana dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica, continua a proporre eventi e festival di qualità assoluta. Dopo il successo dell'esclusivo party al Raya Summer Fest, a Panarea, il 30 luglio, con il gemellaggio con il prestigioso Cafè Mambo di Ibiza, il 13 agosto '23 a Collesano (Palermo), nel Piazzale delle Fiere, prende vita un evento molto diverso.

Prende vita la seconda edizione di Pl4tform Festival. L'ingresso è libero e sul palco, oltre Vincenzo Callea e Luca Lento (nella foto), i fondatori di Pl4tform, come headliner arriva Fargetta (nella foto). Simbolo della dance italiana nel mondo e del Deejay Time, Mario Fargetta nella sua lunga carriera ha messo a segno numerosi successi tra cui Get Far - "Shining Star", "All I Need", "Feel It" con i Tamperer... E' da sottolineare anche il fatto che l'opening del festival è poi affidato a due alunni del corso per Producer di Pl4tform. Lo scorso anno, proprio a Collesano, sono arrivati, primo e secondo al dj contest The Voice Day e grazie a Pl4tform la loro carriera musicale ha già preso la giusta direzione.

A proposito di nuovi talenti, l'ambito di cui da sempre si occupa Pl4tform, il primo Pl4tform Festival si è svolto nell'estate 2022 in Sardegna, a Pula e ha portato sul palco il top dj siciliano Angemi. Sarà proprio Angemi a tenere lo stage finale di PL4FORM DJ, il primo corso per dj di Pl4tform, che inizia ad ottobre (info su Instagram qui: Instagram.com/p/Cu4vRPFs9OD)...



Pl4tform (si pronuncia Platform) è, in inglese, una creative factory palermitana che mette insieme: Academy, Recording Studios, Management & Strategic, Acoustic. E' la scuola perfetta per far crescere il proprio talento nell'ambito della musica elettronica. Pl4tform ha portato una propria masterclass dedicata alla techno di 1979 al RISO, il museo d'arte moderna più importante della Sicilia. Nel giugno '23 ha proposto un'altra masterclass, sold out, con il produttore Angelo Ferreri.

CHI E' FARGETTA

Mario Fargetta aka Get Far oppure semplicemente Fargetta, è uno dei dj radiofonici italiani più conosciuti ed amati dal grande pubblico: da molti anni on air sulle frequenze di Radio Deejay, ma da qualche tempo sentiamo sempre più spesso parlare di lui come Get Far. Il nome GET FAR è chiaramente quasi l'anagramma esatto del cognome di Mario Fargetta e nasce come vero e proprio alter ego del dj produttore italiano, per dare un'identità forte e un'impronta immediatamente riconoscibile alle proprie produzioni rivolte non tanto al mondo radiofonico, quanto alla club scene internazionale.Mario Fargetta ha iniziato la sua carriera a sedici anni come dj, ma il successo è arrivato all'inizio degli anni Novanta quando iniziò ad usare un campionatore creando nuovi mix e nuovi suoni: quel giorno è nato il Deejay Time insieme al suo amico Albertino.

Mario è dj, ma anche autore e produttore di molti dei pezzi che hanno fatto la storia della dance italiana, tra cui ricordiamo The Music Is Movin, Music, Your love, This Time (Sexy Night), Midnight, The Beat Of Green, I Will Rise Again. Good Times, I'm Leaving You, Cantare Sognare, Play This Song, I Don't Know Why, No Matter e un album dal titolo "You Got It".Come remixer ha trasformato in versioni dance brani italiani di Adriano Celentano, Jovanotti, 883, Fiorello, Articolo 31, Lucio Dalla, Laura Pausini, Samuele Bersani, Gigi D'Alessio, Raf, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Paola e Chiara, Ricchi e Poveri vs Loredana Berte, Alexia, Mario Venuti e Mario Biondi.Ha anche realizzato Remix di: Bit-Max, 49ers, Blur, Datura, Joy Salinas, Roc & Kato, Simone Jay, Dj Dado, 740 Boys, T42, Gaya', Chase, Sharp, Jordy, Afrika Bambaataa, Ak Soul Feat. Jocelyn Brown, Ru Paul vs Gitta, Cassio, Alex Gaudino, Gazebo,È uno dei produttori di Temperer feat. Maya 'Feel It', un singolo che ha raggiunto la prima posizione della Uk single chart.

Dopo aver realizzato moltissimi remix come GET FAR pubblica il suo primo singolo 'Shining Star', realizzato in collaborazione con il cantante di origini israeliane Sagi Rei. Il pezzo diventa molto velocemente una vera e propria hit in tutte le discoteche italiane arricchendosi via via di nuovi importanti remix (tra cui quello di Gianluca Motta e Pornocult), tanto che il pezzo viene stampato nuovamente su cd singolo nella primavera 2007.Dall'Italia all'Europa e al resto del mondo il passo è breve: già durante l'estate 2007 'SHINING STAR' rimane per diverse settimane ai vertici delle chart dei network radiofonici di Francia, Belgio, Spagna, Olanda e Sud America. Proprio all'estero vengono realizzate diverse versioni del videoclip per la forte richiesta delle tv musicali. In Francia lo troviamo tra le prime posizioni Music Control per mesi, è trasmesso da Pete Tong e Judge Jules sulle frequenze di BBC Radio1 ed in Italia lo troviamo per circa un anno tra i top seller di I-Tunes.Dalle chart radiofoniche, 'Shining Star' arriva velocemente alle chart di vendita europee; per oltre due mesi è nella Billboard Single Chart, incluso nelle playlist di moltissimi top dj, diventando così uno dei dischi più ballati e suonati dell'estate 2007.

Dopo la partecipazione alla Technoparade e a diversi festival internazionali, nel 2008 pubblica il singolo 'ALL I NEED', il follow up di 'Shining Star', cantato sempre da Sagi Rei, e il nuovo singolo 'THE RADIO'. Seguiranno anche "FREE" e "THE CHAMPIONS OF THE WORLD" Nel corso della lunga carriera radiofonica e come dj, Mario Get Far Fargetta ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui ricordiamo ii 'Leone d'Argento' alla carriera, il 'Premio Saint Vincent' per il significativo contributo al mondo radiofonico e l'ultimissimo 'Premio Grolle'. Nel 2012, in occasione del "Festival di Sanremo", è ospite dell'amico Gigi D'Alessio sul palco del teatro Ariston, dove porta per la prima volta la Dance Music all'interno del Festival remixando la canzone "Respirare", cantata appunto da Gigi D'Alessio e Loredana BerteDopo un breve periodo lontano da Radio Deejay, Get Far Fargetta ritorna nella famiglia e con Albertino è tutti i giorni in diretta su m2o con "Albertino Everyday" e il sabato e la domenica con il "Deejay Time e la Deejay Parade.

La fine del 2014 segna un momento importante e cioè il ritorno dello storico programma "Deejay Time". La Reunion porta Get Far Fargetta insieme ai suoi amici Albertino, Molella e Prezioso a girare tutta Italia con uno show incredibile che fa divertire ed impazzire i propri fan.